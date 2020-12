El confinament de cap de setmana passarà a ser comarcal a partir de la setmana vinent

La Generalitat, a través del Procicat i els departaments de Salut i Interior, ha aprovat aquest dissabte al matí substituir el confinament municipal per un de comarcal durant els caps de setmana, mesura que entrarà en vigor divendres vinent (cal recordar que els confinaments de cap de setmana van de les 6 del matí de divendres a les 6 del matí de dilluns).

La resolució del Procicat recomana, de nou, que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats. En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, s'aconsella que s'adopti una estratègia de desplaçaments basada en les 'bombolles de convivència' o la 'bombolla ampliada', que afavoreix una sociabilitat i un suport adaptats al moment epidèmic actual.

Es manté la restricció d'entrada i sortida de persones de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adequadament justificats.

Centres comercials oberts al 30% de l'aforament

La segona novetat rellevant de la resolució és l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials, condicionada a que redueixin al 30% el seu aforament i que es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats, mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Aquesta limitació de l'aforament s'aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas dels centres comercials i recintes comercials.

En aquest sentit, a més, els centres comercials i recintes comercials hauran d'establir sistemes de control d'aforament i fluxos, als establiments i locals que s'hi troben ubicats i també als accessos, inclosos els aparcaments. També es restringeix l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils o àrees de descans. La proposta de reobertura condicionada a la ventilació ha estat impulsada per Protecció Civil de la Generalitat i consensuada amb les autoritats sanitàries.

A la reunió també s'ha acordat demanar a tots els organismes de la Generalitat que recordin als seus sectors de referència la necessitat de reforçar la ventilació com a factor de prevenció.

Ampliació del màxim de persones en activitats culturals i religioses

En tercer lloc, es continua preveient que els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals -com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure-, i els espais habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant l'aforament al 50% i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d'estar asseguts i s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant.

A més, la resolució preveu que, per totes aquestes activitats, si compleixen amb les condicions de ventilació reforçada, que marca la pròpia la resolució, i garanteixin les mesures de control d'aglomeracions, podran acollir fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ, sempre respectant el límit del 50% de l'aforament màxim autoritzat.

En aquest sentit, els titulars de les activitats hauran de presentar una declaració responsable al departament de Cultura i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, informant de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat.

Per últim, pel que fa als actes religiosos i cerimònies civils -casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres-, poden obrir limitant aforament al 30% i amb un nombre màxim de 500 persones. Ara bé també podran obrir respectant el límit de l'aforament al 30% i fins a un màxim de 1.000 persones si es desenvolupen de forma estàtica, a l'aire lliure o bé en espais físics tancats complint les mateixes condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i garantint mesures de control d'aglomeracions. També en tots aquests casos els titulars d'aquestes activitats hauran de presentar una declaració responsable al departament de Justícia, per ser el competent en matèria d'afers religiosos, i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat.