El pla de Rodalies preveu una inversió de 6.345 milions d’euros fins al 2030

El pla de Rodalies 2020-30 preveu una inversió de 6.345,92 milions d´euros fins al 2030, amb actuacions de millora a les estacions, que seran 100% accessibles; la compra de nous trens, la construcció de deu noves estacions, la instal·lació de 20 quilòmetres amb noves vies i la implantació del sistema ERTMS a la xarxa de l´àrea metropolitana de Barcelona. Segons ha detallat el coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, l´objectiu és augmentar un 58% l´oferta i que la demanda creixi un 50%, una fita a la qual s´esperava arribar al 2028 però que s´ha endarrerit dos anys per la pandèmia. El conseller de Territori, Damià Calvet, s´ha mostrat escèptic amb el pla i ha criticat que no s´hagi comptat amb la Generalitat per a la seva elaboració.

Segons Macias, el pla busca articular una oferta de mobilitat «atractiva i de qualitat» perquè els ciutadans optin pel transport públic. El document tracta cinc eixos: mobilitat per a «tots», és a dir, que sigui accessible i també des del punt de vista territorial; que prioritzi les noves tecnologies amb protagonisme per al manteniment; i mobilitat segura, de baixes emissions i intel·ligent, amb més pes per a la digitalització i la instal·lació per exemple del sistema ERMTS.

Actualment, la xarxa de Rodalies de Catalunya té 1.119 quilòmetres, tots electrificats, i 200 estacions, i en més de la meitat de la longitud té via doble. A més, en alguns trams les vies tenen més de 40 anys d´antiguitat, com les que uneixen Barcelona amb Vic, Manresa i Reus, i trens amb una antiguitat de més de 25 anys. Per això, s´ha previst la renovació de 56 unitats, de Rodalies i Mitja Distància, i la compra de 45 més, de les quals destinades a la doble composició de l´R1, R2 i R4, i la incorporació de dues unitats a les Rodalies de Lleida. En total, seran 101 noves unitats en un parc que ara té més de 270 trens. Pel que fa a les actuacions més immediates (4.622 milions fins al 2025) i a mitjà termini (1.164 milions), n´hi ha que ja s´executen, com el 4+4 de l´Estació de Sants, o en execució, com la construcció del ramal a la T1 i el desdoblament entre Parets i la Garriga. Altres de planificades són la remodelació de l´estació de Montcada Bifurcació i Castelldefels, la sectorització de les andanes i reforma a l´estació de Plaça Catalunya, entre d´altres; entre les previstes consten d´un nou ramal entre la línia de Puigcerdà i el Corredor del Vallès, la planificació per a la quadruplicació del tram Castelldefels-el Prat, una tercera via entre Montcada i Mollet Sant Fost.En l´àmbit del manteniment, a mitjà termini (2026-2030), s´han previst nous talles i la reforma de l´estació de Mataró i Sant Vicenç de Calders i també a Sant Celoni i Manresa, que també inclourà una ampliació de vies.