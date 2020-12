Joan Canadell i Elsa Artadi són els candidats més votats de les primàries de JxCat a Barcelona

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, i la vicepresidenta de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, s'han convertit aquest diumenge en els candidats més votats de les primàries d'aquesta formació a Barcelona. Canadell se situa al capdavant amb 1.269 vots (55,2%), mentre que Artadi el segueix de ben a prop amb un total de 1.212 vots (52,7%). També s'han fet públics els resultats de la resta de demarcacions on Gemma Geis serà cap de llista per Girona, Ramon Tremosa ho serà per Lleida i Albert Batet per Tarragona.

Els afiliats de JxCat han votat els candidats a ocupar els principals llocs de les llistes per les eleccions del 14-F. El cens ha estat de 5.128 persones, de les quals han votat un total de 3.688 (71,92%).