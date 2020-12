El Berguedà i el Solsonès fa cinc dies que lideren la velocitat de contagi del virus

La velocitat de contagi es manté disparada al Berguedà i al Solsonès i ja fa cinc dies que lidera el rànquing de comarques catalanes. El Moianès tampoc no surt ben parat en les dades estadístiques que dibuixen diàriament l'evolució de la pandèmia al país i és la quarta comarca, per sota de la Terra Alta. L'aspecte positiu és que les xifres no han incrementat.

La dades que indiquen la velocitat de contagi assenyalaven ahir que el Berguedà se situa en els 2,55 punts i el Solsonès en 2,35, per sobre de la mitjana catalana, que era de 0,91, segons les estadístiques facilitades ahir pel Departament de Salut de la Generalitat. L'Anoia i el Bages estaven en la posició número 18 i 19 respectivament en aquest rànquing. Per la seva banda, la Cerdanya, que fa cinc dies era la quarta comarca on el virus s'escampa més ràpidament, ahir era l'onzena.

La Catalunya Central tampoc no surt ben parada del risc de rebrot, i és que ahir el Solsonès, amb 838 punts, era la segona comarca del país, després del Ripollès, amb més possibilitats. Per sota hi havia la Cerdanya, amb 770, i el Berguedà, amb 507, lluny de la mitjana catalana, que era de 171. Les dades tampoc eren positives per al Moianès i el Bages, amb 316 i 279 punts respectivament.

Per municipis, tot i que Manresa era ahir la setena població amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 417 punts, les estadístiques no diferien significativament respecte de la jornada anterior, quan la dada se situava en 416. El risc de contagi a la capital del Bages era d'1,08, per sobre de Barcelona, amb 0,89. Per la seva banda, Puigcerdà és el segon municipi amb més risc , amb una xifra disparada de 1.038 punts. Igualada i Esparreguera són dos municipis de la cobertura d'aquest diari en què la xifra estava per sobre dels 200.

Baixa la propagació al país

Pel que fa a l'anàlisi de les dades en el conjunt de Catalunya, la velocitat de propagació, l'Rt, va baixar lleugerament i es va passar de 0,92 a 0,91. És l'únic indicador que millora, ja que el risc de rebrot puja lleugerament quatre punts, fins als 171, i la incidència a 14 dies s'eleva de 196,13 a 202,52. S'han declarat 1.213 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 326.181 des de l'inici de la pandèmia. El 4,02% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 41 morts més i el total és de 16.374. Hi ha 1.442 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 54 més que en el balanç anterior, i 338 persones a la UCI, 5 més.

El risc de rebrot era de 213 entre el 26 de novembre i el 2 de desembre. Pel que fa a l'Rt, vabaixar una centèsima ahir i se situava en el 0,91.