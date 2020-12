Els Mossos detenen nou persones i intervenen 156 kg de marihuana que es venia en una associació cannàbica

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que estava especialitzat en el cultiu interior de marihuana i que venia la droga a través d'una associació cannàbica de Barcelona. Agents del Vendrell van detenir el dijous vuit homes i una dona, a qui s'acusa de delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. Segons la policia, es tracta d'un grup "ben organitzat i professionalitzat" en el cultiu intensiu de marihuana, que té per líder un ciutadà italià propietari d'una associació cannàbica de Barcelona. Els Mossos van fer cinc entrades a finques, a la casa del líder i al local de l'associació. Durant tota la investigació s'ha intervingut 156 kg per valor de 990.000 euros.

Els detinguts -que els Mossos assenyalen que tenien trajectòries criminals en el camp del cultiu i el tràfic de drogues- van passar a disposició dels jutjats d'instrucció de Barcelona, Terrassa i Granollers, que els van deixar en llibertat amb càrrecs. Els acusats tenen entre 29 i 47 anys i són de nacionalitats italiana, espanyola i marroquina.

La investigació policial va començar al febrer arran d'unes informacions sobre una plantació de marihuana interior a una casa a quatre vents a Cunit. Després de diverses investigacions es va comprovar que al darrere hi havia "un grup ben organitzat i professionalitzat" en el cultiu intensiu. A banda d'aquesta primera plantació se'n va trobar una altra de les mateixes característiques a Vacarisses (Vallès Occidental), i totes dues estaven dirigides pel grup criminal liderat per un ciutadà italià, que també és propietari d'una associació cannàbica de Barcelona on es venia il·legalment tant marihuana com haixix.

Els investigadors van localitzar el domicili del líder del grup a Vallromanes i van comprovar que portava un alt nivell de vida i era propietari de vuit cotxes d'alta gamma i una casa amb un valor 1,5 MEUR. Just al costat de casa seva hi havia una finca gestionada pels investigats mb una altra plantació interior de marihuana.

Durant les investigacions els Mossos van identificar nou persones relacionades amb la trama. Algunes d'aquestes persones feien la funció de jardiners de les plantacions mentre que altres s'encarregaven de la logística, el tràfic de drogues i la venda a l'associació cannàbica de Barcelona.

La Unitat d'Investigació del Vendrell va fer cinc entrades i perquisicions a quatre cases, entre les quals la del cap de l'organització, i a l'associació cannàbica. En aquestes entrades es va intervenir 2.300 plantes de marihuana en dues plantacions interiors en ple funcionament a Cunit i Vacarisses, 10 kg de marihuana i 2,5 kg de haixix a l'associació cannàbica i un kg més de marihuana a la casa del líder de l'organització. Allà també s'hi va intervenir 5.000 euros en efectiu, rellotges de luxe valorats en 72.000 euros i gran quantitat de joies d'alt valor adquisitiu.

Al llarg de tota la investigació s'ha intervingut fins a 156 kg de droga, que els Mossos calculen que al mercat tindria un valor de més de 990.000 euros.