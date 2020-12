Trobada de gegants: Júpiter i Saturn, junts com mai i a la vista de tothom el dia 21

La «trobada de gegants», nom amb el qual es coneix la conjunció de Júpiter i Saturn, serà el darrer fenomen astronòmic rellevant d'aquest 2020. Tindrà lloc el 21 de desembre, quan els dos planetes més grans del Sistema Solar es veuran gairebé junts des de la Terra, de forma tan evident que qualsevol persona que miri al cel en direcció sud-oest els podrà localitzar. La conjunció dels dos planetes es produeix diverses vegades cada segle, però el grau de proximitat que assoliran dilluns que ve no es veia des de 1623. No es tornarà a produir fins al 2080.

«És el primer cop de la història que una conjunció d'aquest nivell es podrà veure amb un telescopi modern, i és això el que ho fa tan especial», afirma el director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, Toni Guntín. El problema que veu l'expert és que l'esdeveniment «s'observarà quan es comenci a fer fosc, a les 17.30 h, i que cap a les 18.30 h. els dos planetes ja hauran baixat fins a l'horitzó». Per tant, el temps per veure'ls abans que es ponguin serà breu.. Des de l'observatori de Castelltallat han realitzat dos torns de visionat amb telescopi que a hores d'ara ja tenen les places cobertes, reduïdes en nombre de persones i hores a causa de les restriccions per la covid-19.

La proximitat que assoliran els dos planetes serà de 0,06 graus d'arc de distància, o una cinquena part del diàmetre de la lluna plena. Visualment, semblarà que estan gairebé enganxats.

Els dos planetes són perfectament visibles molt a prop l'un de l'altre des de fa mesos, però aquesta proximitat s'ha anat accentuant. Per localitzar-los cal mirar quan es fa fosc cap al sud-oest, no gaire amunt, gairebé a l'altura dels ulls alçant només una mica el cap. Des de Manresa, per exemple, cal mirar cap a Montserrat, lleugerament cap a la dreta. S'aprecien dos astres propers, un més brillant que l'altre. El més rutilant és Júpiter que, a banda de ser el planeta més gran del Sistema Solar, és força més a prop de nosaltres. Júpiter és -de mitjana- a uns sis-cents milions de quilòmetres de la Terra. Projecta una llum molt blanca. Saturn és més petit i projecta una llum lleugerament groguenca. Es troba el doble de lluny que Júpiter, a uns 1.250 milions de quilòmetres de mitjana.

Amb un telescopi petit es poden apreciar els quatre principals satèl·lits de Júpiter -Io, Europa, Ganimedes i Calixte, descoberts per Galileu el 1610- com punts minúsculs però molt brillants alineats al seu entorn. També es poden apreciar els anells de Saturn (que també va descobrir Galileu, però no va saber identificar que eren anells), de forma més o menys evident depenent de la posició en què l'astre estigui situat en relació amb nosaltres. El dia 21 serà un moment únic per veure-ho tot alhora.