El Congrés debatrà i votarà la Llei d'eutanàsia aquest dijous

El ple del Congrés debatrà i votarà el dictamen de la Llei d'eutanàsia aquest dijous, segons ha avançat el portaveu parlamentari del PSOE, Rafel Simancas. Ho farà en un ple extraordinari convocat només per dijous que previsiblement aprovarà definitivament la norma amb el vot a favor de totes les formacions tret del PP i Vox. La Llei estableix un procediment a través del qual el pacient pot demanar que se li apliqui tant en centres hospitalaris com a casa. Ho podran demanar els qui pateixin una malaltia greu, crònica, invalidant o incurable en situacions associades a un "patiment físic o psíquic constant i intolerable" i quan, a més, existeixi la "seguretat" o una gran probabilitat que no hi hagi capacitat de cura o millora.

Dijous passat la Comissió de Justícia del Congrés ja va aprovar el dictamen de la Llei de l'eutanàsia amb el vot a favor de totes les formacions excepte el PP i Vox, que s'hi van oposar.

La llei regularà que els qui sol·licitin l'eutanàsia ho facin en dues peticions per escrit separades per un mínim de 15 dies. La decisió ha de ser autònoma i sense pressions, i es pot fer palesa a través d'una declaració de voluntats anticipades.

L'avaluació la faran dos facultatius que remetran el seu examen a una comissió de control, que és qui haurà de donar, o no, el seu vistiplau a l'aplicació de l'eutanàsia. En cas de penediment, el pacient se'n podrà desdir en qualsevol moment.

Es durà a terme sempre per part de personal sanitari. Amb tot, la llei contempla que els facultatius s'acullin a l'objecció de consciència i ho deixin en mans d'un altre metge.