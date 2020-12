Les estacions del Pirineu inicien amb força la temporada d'esquí més incerta

El Pirineu va iniciar ahir la temporada d´esquí més atípica de la seva història. Una campanya que, tot i començar en dia laborable i en plena pandèmia, va atreure més de 2000 esquiadors a les pistes de la Molina i Masella durant el matí. Es tracta, sobretot, de joves estudiants i famílies de la comarca que realment s´han mostrat ansiosos de tornar a practicar l´esquí després que la temporada passada s´interrompés bruscament el mes de març.

Molina i Masella van obrir una temporada marcada per les normes de restricció sanitàries. Els responsables de les dues estacions van apuntar que encaren la campanya sobre la marxa sense fer grans perspectives de com anirà. No obstant això, tenen l´esperança que en les pròximes setmanes es puguin obrir els remuntadors per a tot el país també els caps de setmana, la qual cosa representaria l´inici real de l´activitat a la indústria de la neu.

Les estacions han adequat les instal·lacions per evitar el màxim possible els contagis, posant gestors de cues a les taquilles, gel arreu i establint l´obligatorietat de comprar el forfet en línia des de casa. Aquest primer dia d´esquí s´han generat algunes cues davant les oficines dels esquiadors que havien de retirar el suport del forfet, un tràmit que ja no hauran de fer la resta de temporada.

Condicions excel·lents

La temporada s´ha pogut activar finalment amb unes condicions de neu excel·lents. La Molina i Masella acumulen gruixos de fins a 70 cm de neu pols des de la cota més alta, al cim de la Tosa, fins a les bases de les estacions. Això possibilita una esquiada del 100% del descens. Els aforaments màxims s´han calculat segons cada circuit. Per exemple, Masella tenia ahir un aforament d´uns 3.000 esquiadors que va permetre als prop de 1.600 que hi van assistir esquiar amb total seguretat sanitària, segons van apuntar els responsables de l´estació. Des de la Molina i Masella, Xavier Perpinyà i Maite Martí, van emfatitzar la necessitat que els esquiadors prenguin consciència de la importància de complir les mesures sanitàries establertes per tal de garantir una temporada d´esquí llarga. En aquest sentit, Martí va apuntar que els aficionats han arribat a l´estació sabent perfectament el que havíem de fer, i tots han utilitzat buf tècnic o mascareta per circular per les instal·lacions.

L´obertura de la temporada suposa una gran notícia per a l´economia del Pirineu. L´obertura dels remuntadors no és tan sols l´inici de la temporada d´esquí per les estacions sinó que també per centenars d´empreses del sector que presten serveis directes i indirectes els esquiadors i visitants. Aquest és el cas de les escoles d´esquí i les empreses de lloguer de material. A peu de Cap de Comella, a la Molina, Miquel Àngel Fernàndez, un veterà professional en la venta i lloguer de material d´esquí, explicava aquest dilluns que no es podria plantejar un hivern sense temporada d´esquí. Per Fernàndez, que regenta la botiga El Cèrvol Blanc, les estacions tancades aboquen la seva empresa i moltes altres al tancament.

En aquesta temporada atípica, ja ha hagut de reduir la plantilla de personal de tres treballadors fixes a un. Amb tot, espera que, de mica en mica, la Cerdanya pugui recuperar el seu ritme econòmic perquè «nosaltres en vivim tot l´any d´això».

Sense esquí nocturn

Una de les conseqüències directes de la pandèmia és la suspensió de l´esquí nocturn a Masella. Maite Martí ha confirmat que Masella no activarà la temporada d´esquí nocturn.