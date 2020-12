Els gihadistes de Cambrils estaven disposats a morir

Els cinc gihadistes abatuts a Cambrils hores més tard de l´atemptat a La Rambla de Barcelona del 17 d´agost de 2017 portaven mocadors vermells com el «guerrer Abu Dujana» com a signe de la seva «disposició d´arribar fins al final, fins a la mort».

L´Audiència Nacional va reprendre ahir el judici a dos presumptes integrants de la cèl·lula gihadista, Mohamed Houli i Driss Oukabir, i un suposat col·laborador, Said Ben Iazza. Van comparèixer com a perits en el judici agents dels Mossos que van estimar que els terroristes van precipitar i van improvisar els atacs en fer explotar la nit del 16 d´agost de 2017 la casa d´Alcanar en la qual preparaven artefactes per a cometre atemptats. En aquesta explosió van morir dues dels presumptes membres de la cèl·lula, entre ells l´imant de Ripoll, Abdelbaki És Satty, entorn del qual es va formar suposadament la mateixa, i va resultar ferit l´acusat Mohamed Houli.

Els mossos d´esquadra van declarar que tres dels terroristes de Cambrils portaven mocadors vermells i altres dues peces d´aquest tipus van ser trobades a l´Audi A-3 amb el qual van causar els atropellaments. Van explicar que d´aquesta forma reivindicaven la figura d´un personatge històric islàmic company del profeta Mahoma, Abu Dujana, el sobrenom del qual era «el guerrer del mocador vermell», que segons la tradició es cobria el cap amb aquesta peça en combat com a senyal de la seva predisposició a morir.