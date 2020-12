L'Atempo del xef Jordi Cruz aconsegueix una estrella Michelin

En una gala telemàtica a la qual cap restaurant no va aconseguir entrar com a nou triestrellat, es van anunciar segones estrelles a la Guia Michelin d´Espanya i Portugal 2021 per a Bo.TiC, de Corçà, del xef Albert Sastregener, i Cinc Sentits, a Barcelona, del cuiner Jordi Artal, i també es va anunciar l´entrada de tres establiments catalans amb la seva primera estrella, dels 19 reconeguts.



Es tracta d´Atempo, a Sant Julià de Ramis, del manresà Jordi Cruz, i Quatre Molins, de Cornudella de Montsant, així com L´Aliança 1919, d´Anglès, que la recupera després de perdre-la el 2014. Cruz suma així la seva sisena estrella. En té tres per al restaurant ABaC, a Barcelona, i dues per a l'Angle, també a la capital catalana.



Com a novetat, la guia vermella ha incorporat una nova categoria, l´estrella Verda, en reconeixement als que vetllen per la sostenibilitat. Han estrenat el reconeixement 21 establiments, entre els quals hi ha Casa Albets de Lladurs, al Solsonès; Cocina Hermanos Torres, de Barcelona; Els Casals, de Sagàs, al Berguedà (restaurant d'Oriol Rovira que conserva l'estrella Michelin que ja tenia); L'Antic Molí, d'Ulldecona, Tarragona; Les Cols, d'Olot, Girona; Lluerna, de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, i Somiatruites, d'Igualada.



Més informació sobre els premiats aquí.