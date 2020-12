Es dispara la velocitat de contagi del virus a Catalunya, amb una Rt d'1,1

La velocitat de propagació a Catalunya, l'Rt, s'ha disparat en les últimes hores i ha passat del 0,94 notificat dilluns a l'1,11 d'aquest dimarts. El risc de rebrot també puja considerablement, ho fa 38 punts, fins als 219, i la incidència a 14 dies s'eleva de 206,22 a 211,77, segons les últimes dades del Departament de Salut. S'han declarat 1.886 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 328.943 des de l'inici de la pandèmia. El 4,51% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 39 noves morts i el total és de 16.432. Hi ha 1.511 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 8 menys que en l'anterior balanç, i 351 persones a l'UCI, 7 més.

El risc de rebrot era de 204 entre el 28 de novembre i el 4 de desembre, i ha pujat fins a 219 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja 18 centèsimes en les darreres 24 hores i se situa en l'1,11. La setmana anterior estava en l'1. La incidència a 14 dies és de 211,77 entre el 5 i l'11 de desembre, encara per sota dels 219,32 de l'interval anterior (28 de novembre-4 de desembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 5 a l'11 de desembre n'hi va haver 8.215, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van detectar 8.092. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 106,68 per cada 100.000 habitants, ja per sobre del període anterior (105,08).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 105.781 proves PCR i 89.249 tests d'antígens, dels quals un 4,51% han donat positiu, clarament per sobre del percentatge de l'interval anterior (3,77%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 43,56 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 361.349 casos, dels quals 328.943 mitjançant prova PCR o test d'antígens. D'altra banda, s'han notificat 39 noves morts i el total acumulat és de 16.432: 10.175 en hospitals o sociosanitaris (+27), 4.351 en residències (+1), 966 en domicilis (+1) i 940 no classificats (+10). Entre el 5 i l'11 de desembre s'han declarat 223 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 323.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval estaven ingressades 1.402 persones a l'hospital. La setmana anterior, del 28 de novembre al 4 de desembre, n'hi va haver 1.481.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 33 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 24.035. Amb la resta de proves, el nombre total de casos és de 26.220. En total, han mort 7.533 persones, 12 més que les declarades fa 24 hores.

Regió sanitària de Barcelona: l'Rt està en l'1,16

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 72.718 (+421), xifra que s'eleva a 81.740 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.281 persones a l'àrea, set més que fa 24 hores.

El risc de rebrot puja 44 punts i se situa en 191. El de la setmana del 28 de novembre al 4 de desembre era de 170. L'Rt puja de 0,92 a 1,16, per sobre ja de la velocitat de la setmana anterior (1), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 84 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 167, mentre que en el període anterior era de 175. El 4,36% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 223 persones ingressades (-12). Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

La setmana del 5 a l'11 de desembre es van notificar 48 morts i hi havia 213 ingressats. En l'anterior interval, les defuncions declarades van ser 77 i hi havia 237 hospitalitzats.

Regió metropolitana nord: el risc de rebrot puja a 213

La regió metropolitana nord suma 83.398 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (493 més que en l'últim balanç) i 90.621 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.750 morts des de l'inici de la pandèmia, 11 més que les declarades fa 24 hores.

El risc de rebrot puja 41 punts, fins a 213. Durant l'interval de set dies anterior era de 199. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus puja 19 centèsimes fins a l'1,09. La setmana del 28 de novembre al 4 de desembre va ser de l'1,01.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 101 per cada 100.000 habitants. El percentatge de positivitat de les proves és de 3,93. La incidència a 14 dies està en 201 (203 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, ara hi ha 425 pacients ingressats (-5).

Entre el 5 i l'11 de desembre hi havia 411 pacients ingressats i es van declarar 41 defuncions. La setmana anterior els ingressats van ser 427 i van morir 63 persones.

Regió metropolitana sud: l'Rt torna a pujar

La regió metropolitana sud suma un total de 56.786 casos confirmats per PCR o TA (245 més que en les darreres hores) i 63.604 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.012 (les mateixes). Entre el 5 i l'11 de desembre es van declarar 47 defuncions, per les 59 de la setmana anterior.

El risc de rebrot puja 28 punts en 24 hores i està en 183. En el període del 28 de novembre al 4 de desembre va ser de 202. La velocitat de propagació del virus també puja en un dia fins a l'1,04 (era de 0,89 en el balanç anterior). Aquest indicador estava en l'1,03 en l'interval del 28 de novembre al 4 de desembre.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 83 per cada 100.000 habitants. El 3,94% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 179 (202 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 212 pacients ingressats per covid-19 (+13).

Entre el 5 i l'11 de desembre estaven ingressats 185 pacients. La setmana anterior van ser 192 els hospitalitzats.

Catalunya central: risc de rebrot disparat (352)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 24.296 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 180 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 26.930 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.895 persones en aquesta regió, les mateixes que les declarades fa 24 hores. S'han notificat 24 defuncions entre el 5 i l'11 de desembre, per les 27 de la setmana anterior.

El risc de rebrot puja 60 punts i se situa en 352, mentre que la setmana anterior era de 319. La taxa de reproducció del virus creix en 24 hores 14 centèsimes i està en l'1,17 (la setmana del 28 de novembre al 4 de desembre era ja d'1,16). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 169. La incidència a 14 dies és de 317, pels 283 de la setmana del 28 de novembre al 4 de desembre. El 6,09% de les proves que es fan són positives.

La regió té 119 persones ingressades (+2). En la setmana del 5 a l'11 de desembre hi havia 101 ingressats, mentre que en l'interval anterior n'eren 106.

Camp de Tarragona: l'Rt puja fins a l'1,28

Al Camp de Tarragona s'han registrat 20.644 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 79 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 21.567. En aquesta regió han mort 663 persones, una més que les declarades fa 24 hores. Es van registrar 16 morts entre el 5 i l'11 de desembre, i 23 la setmana anterior.

El risc de rebrot puja 42 punts i se situa en 196. Està per sobre del de la setmana del 28 de nombre al 4 de desembre, quan era de 131. L'Rt puja 15 centèsimes i se situa en l'1,28, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 96 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 170, mentre que en l'interval anterior era de 154. L'índex de positivitat és del 5,16%.

Segones les últimes dades, hi ha 113 ingressats (-1). Entre el 4 i l'11 de desembre hi va haver 107 hospitalitzats, mentre que la setmana anterior en van ser 104.

Terres de l'Ebre: l'Rt també supera l'1

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 5.248 casos confirmats per PCR o antígens, 30 més que en el balanç anterior, i 5.485 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 122 persones, una més que en el balanç anterior. Entre el 5 i l'11 de desembre es va notificar una defunció, per les sis de l'interval anterior.

El risc de rebrot puja 22 punts i se situa en 106, per sobre del de la setmana anterior, quan era de 80. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o test d'antígens entre el 5 i l'11 de desembre és de 51 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 96, pels 134 de la setmana anterior. El 2,42% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt puja de 0,97 a l'1,16, mentre que la setmana anterior era de 0,66. Segons l'últim balanç, hi ha 29 persones ingressades (les mateixes). Entre el 5 i l'11 de desembre hi havia 28 hospitalitzats, pels 32 de l'interval anterior.

Regió de Lleida: el risc de rebrot puja 27 punts

A la regió sanitària de Lleida, hi ha 20.712 casos confirmats per PCR o antígens, 80 més. Són 21.496 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 432 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia (+1). Entre el 5 i l'11 de desembre es van notificar nou morts, vuit la setmana anterior.

Pel que fa al risc de rebrot, puja 27 punts i se situa en 221, ja per sobre del registrat la setmana anterior (208). La velocitat de propagació puja 12 centèsimes fins a l'1,05, mentre que la setmana anterior era de 0,8. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 115 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 223 (272 en l'interval anterior). El 3,53% de les proves donen positiu.

Actualment, hi ha 69 pacients als hospitals (+2). Entre el 5 i l'11 de desembre els ingressats eren 56. En l'interval anterior eren 61 els hospitalitzats.

Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot puja de cop 153 punts i arriba a 530

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.962 casos confirmats per PCR o TA, 31 més, i 3.148 sumant totes les proves. Un total de 75 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que les declarades fa 24 hores. El risc de rebrot puja 153 punts i se situa en 530. La setmana del 28 de novembre al 34 de desembre estava en 449.

En paral·lel, l'Rt també puja considerablement en 24 hores, de 0,98 a 1,27. En l'interval anterior estava en l'1,11. La taxa de confirmats per PCR és de 230 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 423, pels 513 de l'interval anterior. El 3,91% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 27 pacients ingressats (+2). Entre el 5 i l'11 de desembre hi havia 25 hospitalitzats i es van registrar dues defuncions, mentre que en el període anterior van ser 24 ingressats i 8 morts.

Regió de Girona: 207 nous casos

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 36.028 (282 més) i pugen a 38.824 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.224 en aquest territori, set més que les declarades fa 24 hores. Entre el 5 i l'11 de desembre es van declarar 35 defuncions, 52 la setmana anterior.

El risc de rebrot puja 28 punts, fins a 297, mentre que la setmana del 28 de novembre al 4 de desembre era de 282. L'Rt puja vuit centèsimes i se situa en l'1,08 (1,04 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 147 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 291 (282 en l'interval anterior).

Hi ha 223 ingressats, 13 menys que en el balanç anterior. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 211, 221 la setmana anterior.

Puigcerdà, Palafrugell i Vilafant, municipis amb més risc de rebrot

Puigcerdà és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.909. En segona posició hi ha Palafrugell, amb 801, i en tercera Vilafant, amb 599. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Vila-seca (2,76), Valls (2,75) i Sant Just Desvern (2,3). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (1.152), Banyoles (625) i Palafrugell (541).