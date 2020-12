Els nous casos de covid-19 es tripliquen al Solsonès i es doblen al Berguedà

Tot i que els nous casos de covid-19 van a la baixa a Catalunya, en cinc de les set comarques de l´àmbit de Regió7 van a l´alça. En set dies, s´han triplicat al Solsonès i gairebé doblat al Berguedà, un augment que explica perquè aquests dos territoris tenen actualment un risc de rebrot disparat i pateixen la tercera i la segona pitjor dada de velocitat de transmissió del virus (Rt), respectivament, de tot el Principat.

Les últimes dades fetes públiques pel Departament de Salut ahir, dilluns, assenyalen que, del 4 al 10 de desembre, al Solsonès es van confirmat a través de PCR o test d´antígens 39 nous malalts de covid (2 d´ells de residències), mentre que en els set dies anteriors van ser només 12. El risc de rebrot de la comarca era ahir de 774 punts i l´Rt, de 2,08, molt per sobre de les dades de Catalunya: 181 punts de risc de rebrot i una Rt de 0,94. És a dir, cada 10 infectats del Solsonès estan transmeten el virus a 21 persones més, quan a tot Catalunya, cada 10 malalts passen el virus només a 9 contactes.

Al Berguedà, la xifra de nous contagis entre el 4 i el 10 d´aquest mes va ser de 56, pràcticament el doble que els 31 detectats els set dies previs. La velocitat de contagi a la comarca s´ha situat en un preocupant 2,1 i el risc de rebrot, tot i no ser tant elevat com el del Solsonès, continua essent considerable: ahir de 474 punts, 56 menys que el dia abans. Com a nota positiva, a la regió només hi ha hagut un contagi relacionat amb geriàtrics en 15 dies.

Precisament amb les residències està relacionat l´augment de nous casos de covid-19 al Bages. Entre el 4 i el 10 de desembre es van reportar 305 positius, comparats als 267 del període anterior (38 menys). Es dona el cas que dels 305 infectats, 48 eren de residències d´avis (en aquestes dates un brot va afectar el centre Onada de Santpedor amb almenys 47 residents i 5 professionals contagiats). L´Rt comarcal era ahir d´1,02 i el risc de rebrot, de 305 punts (ja són dos dies a l´alça).

D´entre totes les comarques centrals, la que té un pitjor indicador de la pandèmia és la Cerdanya (869 punts), tot i que l´Rt és d´1,13. Aquest territori encadena dues setmanes amb l´aparició de forces nous casos de coronavirus: 70 detectats entre el 4 i el 10 de desembre, que se sumen als 61 reportats entre el 27 de novembre i el 3 de desembre. Cap d´ells està relacionat amb residències. Amb tot, actualment hi ha 131 persones a la comarca amb capacitat de transmetre el virus, un 0,8% dels seus 17.329 habitants.

També van a l´alça els casos a l´Anoia, 107 en set dies (3 més). El risc de rebrot era ahir de 179 i l´Rt, d´1,03. Al Moianès, l´epidèmia no avança ni retrocedeix. Tant en el darrer període analitzat per Salut com en l´anterior, el número de positius diagnosticats va ser d´11. El risc de rebrot, es trobava aquest dilluns en 277 i l´Rt, en l´1,86.

L´única comarca que millora xifres -i ho fa mínimament- és l´Alt Urgell, on del 4 al 10 de desembre es van detectar 28 casos, 1 menys que en els set dies anteriors. El risc de rebrot de la regió era ahir de 337 i la velocitat de contagi, d´1,19.

A tot Catalunya, i des del mes de març passat, la pandèmia acumula 359.438 casos confirmats. Aquesta xifra anunciada ahir pel Departament de Salut suposa un increment de 902 respecte a la de diumenge. La xifra total de morts se situa ja en 16.393, 19 més que els comptabilitzats 24 hores abans. Del global, 10.148 s´han produït en hospitals o centres sociosanitaris, 4.350 en residències, 965 a domicilis i 930 no són classificables per falta d´informació.

Quant a la velocitat de propagació del Principat, va tornat a pujar ahir després de diversos dies a la baixa. En concret, ho va fer tres centèsimes i es va situar en 0,94. El risc de rebrot també continua pujant per segon dia, aquest dilluns ho va fer 10 punts fins als 171, i la incidència a 14 dies es va elevar de 202,52 a 206,22.

A nivell estatal, les comunitats autònomes van notificar aquest dilluns al Ministeri de Sanitat 21.309 nous casos, 2.448 d´ells diagnosticats en les darreres 24 hores. La xifra total de contagis a Espanya s´ha elevat així fins als 1.751.884 des del començament de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa ara en 193, superior al 189 de divendres passat.