Noves alteracions a l'R3 de Rodalies per obres durant el cap de setmana que ve i dilluns

Les obres que Adif duu a terme des de fa setmanes a l'Estació de Sants per implementar el 4+4 causaran noves afectacions a les línies R1 i R3 de Rodalies durant el 19, 20 i 21 de desembre, segons ha informat Renfe. Així, a l'R1 els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l'Estació de França i els viatgers amb origen o destinació a l'Hospitalet i altres estacions del centre de Barcelona s'hauran d'encaminar a altres línies de Rodalies o al metro. A l'R3, entre Puigcerdà i l'Hospitalet de Llobregat per Vic, el servei s'iniciarà o finalitzarà a Sant Andreu Arenal. En aquesta línia, també s'estan efectuant treballs al túnel de Toses i el servei entre Ribers de Freser i la Puigcerdà es presta per carretera.

Els usuaris de les estacions entre L'Hospitalet de Llobregat i Sant Andreu Arenal podran arribar amb la línia L1 de Metro o les línies R4 i R12 de Rodalies fins a Sant Andreu Arenal per enllaçar amb la línia R3.

D'altra banda, a l'R7 no prestarà servei en trobar-se tancada la UAB i els viatgers de la resta d'estacions es podran encaminar a la resta de trens de la línia R4.

Segons Renfe, durant aquestes afectacions els títols de transport de Rodalies seran vàlids per fer el transbordament a les estacions de metro amb correspondència amb les estacions de Rodalies.

Durant aquests tres dies, a més, els serveis de Rodalies veuran modificades les seves vies d'estacionament habitual a Barcelona Sants.