Què diuen els titulars en paper d'aquest dimarts?

"Esclata una ampolla de gel hidroalcohòlic a Manresa i fereix greument una dona" és el titular principal de Regió7 aquest dimarts, 15 de desembre. La fotografia és per als primers usuaris de les estacions d'esquí, que van reobrir ahir marcades per les restriccions de mobilitat. El diari també destaca que el Solsonès triplica en una setmana el nombre de casos de covid; les vacunes arribaran a l'Estat per Reis, i es vacunarà uns dies després; entrevista a Imma Cervós, subdirectora de Salut Pública a la Catalunya Central: «L'increment de casos és a l'entorn familiar i social»; la dinamització del comerç de Berga aporta un gran mural a la ciutat; i reunir Messi i Neymar: la Champions fa realitat el somni dels presidents.

Titulars diversos als diaris d'aquest dimarts: