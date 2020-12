4 anys i mig de presó per a Dani Gallardo en una manifestació contra la sentència de l'1-O

Dani Gallardo, a la sala del tribunal que el va jutjar per les protestes per la sentència de l'1-O a Madrid

Dani Gallardo, a la sala del tribunal que el va jutjar per les protestes per la sentència de l'1-O a Madrid | ACN

L'activista madrileny Dani Gallardo ha estat condemnat a 4,5 anys de presó per l'Audiència Provincial de Madrid pels disturbis en les protestes a la capital espanyola contra la sentència de l'1-O. En concret, el tribunal ha imposat a Gallardo 1 any de presó pel delicte de desordres públics i 3,5 pel d'atemptat contra els agents de l'autoritat amb resultat de lesions lleus a un policia. A banda, Gallardo haurà d'indemnitzar l'agent amb 2.100 euros. La mateixa sentència condemna la seva companya a un any de presó per desordres públics, i ambdós hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Madrid amb 3.500 euros. També hauran de pagar una cinquena part de les costes processals.