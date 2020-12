El conductor de l'atropellament de la Rambla el 17-A es va gravar cantant mesos abans

El conductor de l'atropellament de la Rambla, Younes Abouyaqoub, es va gravar fanatitzat el 26 de maig del 2017 cantant en una nau industrial: "Som els que anhelen el martiri, no retrocedim en els nostres passos, ens avancem cap a la mort amb satisfacció, preparem cotxes bomba i amb ells destruïm als tirans". Els perits han explicat al judici del 17-A que se celebra a l'Audiència Nacional que aquest vídeo es va trobar en una targeta de memòria juntament amb material religiós extrem, altres cançons jihadistes, retalls de premsa i sermons. Per altra banda s'ha conegut que l'acusat Driss Oukabir va deixar gravat al contestador després de fer-se enrere: "No estic disponible, cabrons".

Els pèrits dels Mossos i de la Guàrdia Civil que han intervingut al judici han explicat què van trobar en les anàlisis de diversos dispositius electrònics dels terroristes com ordinadors i mòbils. Si bé estava previst que aquest dimecres fos l'últim dia pels testimonis dels pèrits, finalment el judici continuarà aquest dijous.

A la mateixa targeta de memòria on s'ha localitzat el càntics de Younes Abouyaqoub del 2017 també hi ha un àudio de Mohamed Hichamy del 2015 on diu: "Que content et posaràs quan compris un BMW aniràs pels carrers llançant granades, és igual a qui matis i qui mori", el que mostra fins a quin punt estaven radicalitzats.

En un disc dur atribuït a l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty han explicat que hi ha cerques d'explosius, objectius, llibres salafistes i fòrums de jihadistes. El novembre del 2016 van fer la primera cerca per fabricar explosius. També hi ha cerques d'indrets com l'embassament de Riudecanyes, l'Audiència Nacional, l'Alhambra de Granada o París. L'última cerca és de la seu de l'OTAN de Brussel·les.

En la mateixa línia del que van exposar els pèrits dimarts, s'ha explicat que un dels tres joves jutjats pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017, Driss Oukabir, podria haver-se fet enrere a l'últim moment tot i haver preparat i ser conscient dels preparatius dels actes terroristes que feien els seus amics, companys i germà. Quan Mohamed Hichamy li truca una estona després Driss Oukabir no li agafa el telèfon i li surt el contestador: "No estic disponible, cabrons".