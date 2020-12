Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 16 de desembre, el seu titular principal a un pla transformador per a la capital del Bages: "FGC projecta una estació soterrada al mig de Manresa". La fotografia és per als guardonats en la gala dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, celebrada ahir. El diari també destaca que dotze morts a Manresa en una setmana posen els metges en alerta màxima; la nova escola del Vinyet de Solsona no estarà a punt abans d'un any; Montserrat penja el cartell de ple a les celebracions de Nadal; i Isidre Esteve sap que té un dels millors cotxes per fer el Dakar.

Titulars diversos als diaris d'aquest dimecres: