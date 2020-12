Vergés assegura que el dret a l'avortament «està garantit» a Catalunya: «I si no és així hi posem solució»

Vergés assegura que el dret a l'avortament «està garantit» a Catalunya: «I si no és així hi posem solució» | ACN

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha assegurat que el dret a l'avortament a Catalunya "està garantit". "I si no és així, hi posem solució", ha dit al ple del Parlament d'aquest dimecres durant la sessió de control al Govern. La diputada de la CUP Natàlia Sànchez li ha retret que les dones de la Catalunya Central i de l'Alt Pirineu i Aran no tenen centres on interrompre lliurement l'embaràs, ja que cap centre dels Pirineus ofereix aquesta possibilitat i a les comarques centrals només es pot fer a Vic.

"Si una dona de la Seu d'Urgell no pot avortar en igualtat de condicions, el dret a l'avortament no està garantit. Si una dona de Manresa no pot avortar en igualtat de condicions, el dret a l'avortament no està garantit", ha argumentat la diputada anticapitalista, que ha instat Vergés a "acceptar sense subterfugis i eufemismes aquesta vulneració d'un dret". Sànchez també ha retret al Govern que molts dels centres hospitalaris que es neguen a practicar avortaments són consorciats amb l'Església: "Nosaltres posem els diners i ells hi posen les condicions".

La consellera ha respost que "evidentment la interrupció de l'embaràs està garantit", però ha reconegut que "altra cosa és el desplegament d'aquest accés". Per això ha reivindicat que la Generalitat hagi donat accés al protocol d'interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) farmacològic "a tot el Pirineu i l'Aran". "Al cap del carrer ha de garantir a les dones els seus drets sexuals i reproductius", ha afirmat.