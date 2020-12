Els cribratges massius a 14 municipis detecten que els contagiats són el 0,3%

Els cribratges intensius que s´han realitzat al llarg de les últimes dues setmanes amb testos ràpids a municipis de la Catalunya Central han tingut una alta participació, però el nombre de positius detectats de coronavirus no ha arribat ni tan sols a l´1% de les persones que es van sotmetre a les proves. En concret, en el total de 14 pobles i ciutats de l´àrea d´influència de Regió7 on s´han dut a terme aquestes sessions maratonianes, s´han arribat a realitzar 12.270 proves, de les quals únicament 37 tenien en aquell moment la covid-19, el que suposa el 0,30%.

L´índex més alt s´ha donat a Manresa, però tot just parlem de 10 positius d´entre els 1.236 cribratges que es van realitzar en dos dies i en dos sectors de la ciutat (és a dir, el 0,81%). Per contra, hi va haver fins i tot dos municipis, Artés i Sallent (on l´operatiu es va fer el mateix dia), on no se´n va detectar ni un de sol.

Berga és el segon municipi d´aquestes comarques on es van fer sessions de testos ràpids (Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Anoia) amb un índex més elevat de positius (7 de 1.247 proves, el 0,56%). A Igualada es van detectar en tres jornades de cribratges 6 positius de més de 2.500 testos realitzats (0,23%), i a Solsona i a Moià només 1 en cadascun dels municipis.

En el conjunt dels 14 municipis on s´han dut a terme aquests cribratges hi ha participat el 5,87% de la població total. Cal tenir present, però, que s´han fet a ciutats com Manresa (78.000 habitants) que en aquest cas concret suposa una participació de l´1,5%, però que en algunes poblacions més del 10% dels seus habitants es van sotmetre a aquests testos. És sobretot el cas de dues poblacions berguedanes: a Gironella hi van prendre part 730 persones (el 15,13% de la seva població), i a Puig-reig 598 (el 14,31%). També han estat per damunt del 10% a Navàs (749 persones, que equival al 12,44%) i Santpedor (831 persones, 11%). La mesura anava dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys i que no hagués passat la malaltia, amb la finalitat de frenar l´expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La tècnica que s´ha utilitzat ha estat el test antigènic ràpid (TAR), del qual se´n coneix el resultat un quart d´hora després de la realització de la prova.

L´estratègia de fer proves a la comunitat es fa per aturar l´extensió del virus, és a dir, per assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones contagiades, ja que n´hi ha que no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn. En aquest cas és fonamental l´aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas. Precisament, molts dels participants als cribratges destacaven el seu interès per conèixer si tenien o no el coronavirus de cara a la pròpia tranquil·litat.

Els cribratges intensius de la Regió Sanitària Catalunya Central han comptat amb la col·laboració dels ajuntaments implicats, l´Institut Català de la Salut, la Fundació Althaia, el Consorci Sanitari de l´Anoia, el Centre Sanitari del Solsonès, l´ EBA Vic Sud i el Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública. Les proves per a la detecció de la covid-19 a les persones amb símptomes es continuen fent, com fins ara, als centres d´atenció primària (CAP) i als centres d´urgències d´atenció primària (CUAP).