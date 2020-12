Detinguts 13 membres dels Boixos Nois pels disturbis del mes d'octubre contra les restriccions

Els Mossos d'Esquadra han arrestat 13 persones implicades en els aldarulls ocorreguts el 30 d'octubre passat durant una concentració contra les restriccions per coronavirus. Aquell divendres a les sis de la tarda, centenars de ciutadans empleats en sectors tan diversos com la restauració o els centres d'estètica van convocar una protesta davant el Palau de la Generalitat contra el tancament dels seus negocis decretat per frenar l'avenç de la pandèmia a cavall de la segona onada. La mobilització va cobrar un caire diferent en qüestió de minuts i van començar a produir-se greus atacs contra el cordó policial del dispositiu dels Mossos. La investigació de la policia catalana ha arribat a la conclusió que 13 sospitosos arrestats dimarts van actuar de forma concertada i planificada per crear aquests aldarulls. Segons fonts policials, els identificats pertanyen al col·lectiu de Boixos Nois, l'afició més radical del FC Barcelona, i són treballadors del sector de l'oci nocturn.

El llançament d'objectes contra els antiavalots desplegats a Sant Jaume va acabar desencadenant un violent enfrontament a la Via Laietana al qual es van sumar grups de manifestants de procedència diversa i ideologia contrària. Van resultar ferits 19 agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana i la nit es va saldar amb 15 persones arrestades, a les quals ara s'hi sumen aquestes 13. Un balanç provisional, ja que encara queden dues persones en cerca i captura, fet que eleva a 28 la xifra total de detinguts.

La investigació policial va arrencar aquella mateixa nit i s'ha allargat un mes i mig. La revisió de les imatges d'aquells fets i el testimoni dels agents presents al dispositiu ha permès identificar aquests 13 participants. Segons fonts policials, aquests van actuar de manera coordinada i concertada per «atacar amb violència els efectius d'ordre públic» presents a Sant Jaume. Els Mossos els atribueixen delictes de manifestació il·lícita, desordres públics, danys, atemptat contra agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. Les detencions es van portar a terme el 15 de desembre, dimarts, en un dispositiu desplegat al matí que va irrompre als domicilis dels investigats: sis a Barcelona, dos a Sitges, un a Vilanoca i la Geltrú, un a l'Hospitalet de Llobregat, una a Esplugues de Llobregat, un a Cervelló i un a Sant Joan Despí.

Els Mossos responsabilitzen els arrestats de l'inici d'uns aldarulls que després es van traslladar a la Via Laietana i que van comptar amb l'assistència d'altres grups de manifestants. Durant aquells disturbis es van cremar contenidors, es van llançar pedres contra els policies i també, aprofitant la confusió de l'escenari diversos joves van irrompre en dos establiments per saquejar-los.