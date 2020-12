La pandèmia no fa passar les ganes de tatuar-se

Les mesures de restricció que han obligat a tancar els estudis de tatuatges en dues ocasions –dos mesos a la primavera i 15 dies al novembre– sembla que no han passat factura al sector. «Quan vam poder tornar a obrir el 16 de novembre, vam comprovar que la gent encara tenia moltes ganes de fer-se tatuatges», explica Anna Sebastián, propietària i tatuadora de Tatto and Piercing Studio de Manresa, una percepció que confirmen El Puke, artista de La Llum, i el tatuador d´Ink Floid, que prefereix no difondre el seu nom.

«Hem hagut d´anul·lar totes les cites i esperar fins a nova ordre en dos tancaments diferents», comenta amb resignació El Puke. En aquest darrer, afortunadament diu, de 50 clients que tenien previst fer durant, «5 o 6 van anul·lar la cita», però a la vegada en van guanyar la mateixa xifra de nous. Això no treu que no visquessin el tancament amb «impotència». El seu, afirma, és un sector on imperen les «mesures d´higiene, només es queda amb una persona al dia, es treballa amb cita prèvia, es pren la temperatura i es porten guants i mascaretes». Tampoc entén que els obliguessin a parar sense pertànyer al sector d´estètiques, mentre que els gimnasos continuessin oberts uns dies més. «Que només estiguéssim tancats quatre coses va ser perdre el temps», lamenta.

Des d´Ink Floid, estudi que fa dos anys que està obert, destaquen que «aquestes parades i arrancades ha afectat al negoci, com tothom qui ha hagut de tancar», però no han trobat dificultat a l´hora de traspassar les cites que ja tenien concertades quan han tornat a obrir. I des de Tatto and Piercing Studio coincideixen en que el primer tancament es va comprendre millor que el segon. Anna Sebastián assegura que no els ha suposat un esforç adaptar-se a les normes d´higiene perquè en aquest sector ja són habituals. Mantenen els guants d´un sol ús i les mascaretes, la neteja després de l´espai per a cada client abans i després de cada treball i han incorporat «les ulleres de protecció i les pantalles facials». S´ha augmentat, sobretot, la desinfecció de «les zones de contacte amb el client i que aquest trepitgi el mínim l´estudi només pel moment de fer el servei». Sebastián destaca que aquest increment de mesures ha suposat «un cost econòmic addicional que han hagut d´assumir els professionals». Per sort, afegeix, la clientela «ha sigut molt comprensiva».

El Puke ho corrobora: «La resposta dels clients va ser molt positiva després del primer confinament». Ell ja tenia l´esperança que «la gent mantindria les ganes de tatuar-se després de tants dies tancats a casa» i de ser previsors perquè si hagués un segon confinament aquest «els agafés tatuats». En el seu cas, va aprofitar els dies que l´estudi La Llum va estar tancat per preparar nous dissenys i dibuixar «tot allò que mai acabes de fer i que t´agrada». Aquestes noves creacions ja llueixen a les xarxes socials que, també arran de la pandèmia, ara treballen més.