Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

"Les entrades per veure els Reis al Casino de Manresa s'exhaureixen en tres hores" és el titular principal de Regió7 d'aquest dijous, 17 de desembre. La fotografia és per al Barça, que ahir va acabar deslluint un bon partit contra la Reial Societat, tot i guanyar. El diari també destaca que Manresa és la segona de les ciutats grans on menys ha crescut el PIB des del 2014; població amb capacitat de contagi: l'1% a Puigcerdà; el 0,8% a Manresa; el Govern avança que la desescalada haurà de fer marxa enrere; Manresa dedica 1,5 milions als interessos de l'expropiació de les Saleses; i el PSC va expulsar un regidor que sospitava de Teo Romero.

Titulars diversos als diaris d'aquest dijous: