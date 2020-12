El rei emèrit, ingressat per covid-19 en una clínica d'Abu Dhabi?

Joan Carles I, el rei emèrit, va ingressar la setmana passada en una clínica d'Abu Dhabi després d'haver-se contagiat de covid-19, segons informa el diari 'Ara'. Segons el diari, va ingressar a la Clínica Cleveland d'Abu Dhabi i es desconeix el seu estat actual. Tampoc es coneix com s'hauria contagiat. En la mateixa notícia, l''Ara' explica que fonts de la Casa Reial consultades asseguren que no tenen informació sobre el rei emèrit. Joan Carles I fa quatre mesos que es troba a Abu Dhabi.

No obstant això, la casa reial ha desmentit que el rei emèrit estigui ingressat per covid-19, al mateix temps que fonts del seu entorn han confirmat a EFE que no tornarà a Espanya per Nadal.

Aquest desmentiment de la casa reial arriba després que aquest matí diversos mitjans, entre ells la Cope i Antena3, informessin que el rei emèrit havia transmès als seus afins, a través d'un missatge, que no tornaria a Espanya per Nadal a causa de la situació de la pandèmia i les precaucions que ha d'adoptar per ser persona de risc.