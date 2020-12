Renfe avisa de possibles retards a Rodalies per la falta de maquinistes

Renfe ha advertit als usuaris que aquest dijous i aquest divendres es poden produir retards i modificacions en diverses línies de Rodalies per la falta «puntual» de maquinistes. Aquesta falta es deu, apunta Renfe, que hi ha personal de baixa per coronavirus i que la pandèmia ha retardat el procés de formació dels nous maquinistes contractats per reforçar el servei.

La companyia ferroviària ha explicat que té previst incorporar un centenar de nous maquinistes, però la incorporació s'ha retardat pels impediments que la pandèmia ha causat en els processos de formació.

Respecte a les baixes mèdiques, Renfe ha detallat que majoritàriament els maquinistes que estan de baixa han sigut contactes d'un positiu.

La falta de personal està obligant a suprimir «de forma selectiva» alguns trens de Rodalies. Renfe ha assegurat que intentarà que les alteracions siguin «les mínimes imprescindibles» per mantenir la millor oferta possible.