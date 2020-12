La vacunació contra la covid-19 a la Unió Europa començarà el 27, 28 i 29 de desembre

Els estats de la Unió Europea començaran a vacunar contra la covid-19 el 27, 28 i 29 de desembre, segons ha informat aquest dijous la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. En la mateixa línia, el ministre de Sanitat alemany, Jens Spahn, que també té la presidència de torn de la UE, ha assegurat en una roda de premsa que "a Alemanya i a la UE començaran, si l'aprovació arriba com està previst, el dia 27 de desembre".

La reunió de l'Agència Europea del Medicament (EMA) per avaluar la vacuna de Pfizer-BioNTech està prevista per al proper dilluns 21 de desembre, i la Comissió Europea ja va dir dimecres que accelerarà el temps per donar-li el vist-i-plau definitiu a només dos dies.