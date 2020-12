Adif detecta més de 7.500 viatgers d'AVE a l'Estació de Sants amb la mascareta mal posada

Les càmeres de control tèrmic que Adif va instal—lar al juliol als accessos de l'AVE i les línies de Llarga Distància a l'Estació de Sants han permès detectar 7.519 viatgers amb la mascareta mal col—locada, segons dades de l'ens fins ahir dijous. A més, aquesta tardor s'ha impedit el viatge a tres persones –una a l'octubre i dues al novembre- que tenien una temperatura corporal de 37,5 graus o més després de fer les quatre comprovacions preceptives. Des de mitjans d'estiu, han passat per davant de les càmeres de control de temperatura 565.903 viatgers. D'altra banda, Renfe no ha hagut de facilitar cap dada de contactes estrets de passatgers positius per covid des de l'octubre.

Les càmeres de control de temperatura corporal van instal—lar l'estiu passat a l'estació de Sants i en d'altres com la de Madrid Atocha per detectar possibles casos d'usuaris que poguessin tenir febre o estar a 37,5 graus o més. Els vigilants també les utilitzen per controlar que els passatgers que es disposen a agafar un tren portin la mascareta ben col·locada i nou mesos després de l'arribada de la pandèmia a l'Estat han hagut d'alertar fins a 7.519 persones.

Quan les càmeres detecten un viatger amb una temperatura corporal igual o superior als 37 graus i mig, Adif fa un total de quatre comprovacions abans d'informar d'un possible cas de covid. Si és el cas, a continuació se li pren la temperatura manualment, i si es confirma el valor, el passatger s'ha d'esperar deu minuts. Transcorregut aquest temps, torna a passar per davant de les càmeres, i si encara es troba a 37,5 graus o més, se li repeteix la prova manual. I si després d'aquest quart control, la temperatura es manté tan alta, ja és quan se li impedeix pujar al tren i avisa a les autoritats sanitàries.

Fonts d'Adif recorden que el fet que d'entrada un passatger mostri una temperatura de 37,5 graus o més no vol dir necessàriament que tingui febre, ja que per exemple pot haver fet un esforç físic poca estona abans. De moment, aquesta tardor, els vigilants han impedit que tres viatgers –un a l'octubre i dos al novembre- pugessin al tren després de no superar les quatre proves. A l'estiu, en canvi, no es van trobar amb cap cas, però el personal d'Adif va haver d'advertir unes 3.000 persones perquè es posessin bé la mascareta.

Segons han explicat fonts de Renfe a l'ACN, des de l'1 d'octubre, la companyia no ha hagut de facilitar les dades de cap passatger d'AVE o línies de Llarga Distància a les autoritats sanitàries per haver viatjat al costat d'un positiu en no haver-se registrat cap cas d'aquestes característiques. Entre l'abril i el 30 de setembre, la companyia va informar que la Generalitat els havia requerit els contactes estrets de 14 passatgers des que a l'abril va implantar el bitllet personalitzat, que inclou el telèfon i el correu electrònic de l'usuari.