Fre a la desescalada a Catalunya: el Govern obliga bars i restaurants a tancar a les 15.30 h a partir de dilluns i no permet sortir de la comarca tampoc entre setmana

El Govern de Catalunya ha decidit imposar noves restriccions davant l'empitjorament dels indicadors de la pandèmia, que apunten a una tercera onada, i per frenar la desescalada a les portes de les festes de Nadal. Entre les noves mesures anunciades aquest divendres, que s'aplicaran des de dilluns vinent, 21 de desembre, fins a l'11 de gener, hi ha l'obligació a bars i restaurants a tancar a les 15.30 h i només permetre el servei d'esmorzars i dinars, exceptuant aquells establiments que serveixen menjar a domicili, que també podran preparar sopars.



Bars i restaurants

Per tant, l'horari d'obertura dels establiments de restauració permès a partir de dilluns serà de les 7.30 a les 9.30 h (per als esmorzars) i de les 13 a les 15.30 h. En el cas dels bars i restaurants que preparen menjar per emportar, també podran treballar des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit, en el cas de les comandes que es recullin al mateix establiment, i fins a les 11 de la nit per a les entregues a domicili. Les restriccions pel que fa a l'aforament no canvien: terrasses al 100% i fins al 30% a l'interior, amb un màxim de 4 persones per taula i 6 en cas de pertànyer a la mateixa bombolla de convivència. Cal portar mascareta tota l'estona, excepte per al moment de beure o menjar.



Confinament comarcal tota la setmana

El vicepresident català, Pere Aragonès, i la portaveu del Govern, Meritxell Budó, han anunciat que a partir de dilluns vinent i fins a l'11 de gener el confinament passarà a ser comarcal, també entre setmana, amb l'excepció de si es visiten familiars, es va a una segona residència o un hotel. Es manté el tancament perimetral de Catalunya amb dues excepcions: es permetran les entrades i sortides per anar a veure familiars durant les festes i també els desplaçaments a Andorra, territori que s'integra a la comarca de l'Alt Urgell de forma temporal per permetre la mobilitat entre el país veí i Catalunya.

Pel que fa al nombre de persones que es poden trobar en les reunions socials, es permetran grups de fins a 10 persones els dies festius (24, 25, 26 i 31 de desembre, i 1 i 6 de gener), però de com a màxim dues bombolles de convivència. La resta de dies, les trobades podran ser de màxim 6 persones, com fins ara.

El toc de queda nocturn es manté excepte per a les nits de Nadal, Cap d'Any i Reis, tal com ja s'havia anunciat. Per a les dues primeres dates, el toc de queda començarà a la 1 de la matinada, i per a la nit de Reis s'allargarà fins a les 23 h en lloc de fins a les 22 h.

Entre les novetats també destaca el tancament d'aquells gimnasos i establiments de restauració que es troben a l'interior de centres comercials, per evitar els contactes socials. El sector del comerç manté les restriccions aplicades fins ara, i també el sector de la cultura. En l'àmbit esportiu, continuen permeses les activitats a l'aire lliure i també en instal·lacions tancades però amb un aforament del 30%. Budó ha destacat que totes les activitats s'han de poder fer amb mascareta excepte les aquàtiques. Per tant, l'esport d'alta intensitat només es podrà efectuar a l'aire lliure.

