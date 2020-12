Què diuen els titulars en paper d'aquest divendres?

"L'envelliment converteix la regió central en la més castigada per l'epidèmia" és el titular principal de Regió7 d'aquest divendres, 18 de desembre. La fotografia és per a l'orgue de la Seu de Manresa, al taller per restaurar-lo. El diari també destaca que la cadena Kentucky Fried Chicken obrirà als Trullols de Manresa; Sant Vicenç es treu de sobre dues de les ocupacions més conflictives; d'Alp a França i de Puigcerdà a Llívia, dues de les rutes amb més risc del país; el Congrés aprova l'eutanàsia amb els únics vots en contra de PP i Vox; el Tribunal Superior torna a imposar un 25% de classes en castellà a Catalunya; i al d'Entrada, Del Rio porta «Menuda comèdia» al lloc d'on va sortir.

