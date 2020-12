Omella considera que l'aprovació de la Llei de l'eutanàsia és «un fracàs»

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha criticat l'aprovació de la Llei de l'eutanàsia al Congrés. "L'Església està al servei de la vida, la vida és un do i l'eutanàsia és un fracàs", ha afirmat Omella aquest dissabte als micròfons de Cope Catalunya i Andorra. "Nosaltres hem dit sempre que s'ha de cuidar que la gent no pateixi al final de la vida i per això estan les cures pal·liatives. Si una persona sent que hi ha gent que l'ajuda, que l'estima, aquesta persona no vol morir", ha reflexionat el també president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE). En paral·lel, Omella ha carregat contra la Llei Celaá: "Neix sense consens polític i no ha deixat parlar a pares, professors o sindicats. Això és molt greu".

El cardenal arquebisbe de Barcelona ha reclamat "educar en llibertat, i no en el pensament únic" i ha exigit als partits un pacte per a l'educació. "No pot ser que cada quatre anys tinguem una nova Llei d'Educació", ha apuntat Omella, que també s'ha queixat del tracte que rep l'assignatura de religió a la futura Llei Celaá. "Queda en una situació quasi residual. La religió no és un adoctrinament, són valors que ens formen com a societat", ha advertit el president de la CEE, que tornant a la Llei de l'eutanàsia s'ha mostrat convençut que serà recorreguda. "Entenc que alguns partits polítics presentaran recursos davant el Suprem i el Constitucional, i ells decidiran. Jo crec que hem de cuidar el dret a la vida", ha conclòs Omella.