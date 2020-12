La Policia Local posa 250 multes per incompliment de les restriccions a Manresa

En menys de dos mesos, la Policia Local de Manresa ha iniciat el procediment administratiu per imposar 248 sancions per no complir les mesures decretades per al control de l'epidèmia de coronavirus.

La majoria de les infraccions han estat per saltar-se el toc de queda o no dur mascareta.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, i el regidor socialista Felip González van explicar en el darrer ple municipal que la Policia Local havia multat des del 23 d'octubre prop d'un centenar de persones per saltar-se el toc de queda.

Concretament es van cursar 92 denúncies per infraccions de les restriccions de mobilitat decretades per intentar contenir la propagació del virus.

92 van ser també les denúncies per no dur posada la mascereta en l'espai públic o a l'interior d'establiments, com està estipulat.

El tercer paquet en volum de denúncies són les 31 imposades per consum d'alcohol a la via pública.

Calmet va dir que bàsicament es tractava de situacions de ´botellón', quan grups de persones s'apleguen a l'espai públic per consumir begudes alcohòliques sense mesures de seguretat.

La quarta posició en el rànquing de sancions l'ocupa les setze aplicades a establiments, bàsicament de restauració.

Els agents de l'ordre han detectat en els darrers dos mesos onze reunions de grups que excedien les sis persones i, finalment, hi ha hagut sis expedients per no respectar la distància de seguretat.