El sector de l'hostaleria no entén les limitacions horàries de les restriccions

«Això és un tancament encobert», denuncia el propietari del Frankfurt Alpina de Manresa, Joan Ferrer. Aquesta és una de les mostres d'enuig que van fer palès ahir propietaris de bars i restaurants de la Catalunya Central en saber les noves restriccions que afectaran el sector de l'hostaleria a partir de dilluns, entre les quals hi ha la restricció d'obertura dels locals de les 7.30 h a les 9.30 h i de les 13 h a les 15.30 h.

«Aquestes restriccions les ha fet gent que no s'ha dedicat mai a l'hostaleria ni sap el que és, perquè estan molt mal pensades», lamentava ahir Ferrer. En el mateix sentit, Cristian Ramírez, de la cafeteria Tòtem, deia que «jo entenc que hi hagi restriccions perquè la situació està malament, però, pel que fa a l'hostaleria, la gent que les ha fet no en té ni idea». La principal queixa dels bars té a veure amb la limitació horària. Tant Ferrer com Ramírez apunten que és a partir de les 9 h o les 9.30 h quan hi ha més feina durant el matí. Ferrer apuntava més enllà i va assegurar que «el fet de limitar les hores farà que s'acumuli més gent als establiments. Si en dues hores ha d'esmorzar tothom, segur que coincidiran més persones».

Els dos manresans entenen que hi hagi d'haver limitacions per la situació sanitària actual, però no entenen les hores escollides. Pel que fa al dinar, hi ha persones que no poden menjar fins a les 3 o més tard. «Aquestes persones què hauran de fer? Anar amb el segon plat pel carrer? No té sentit», va dir Ferrer. En el cas de la cafeteria Tòtem, Ramírez va apuntar que amb les restriccions proposades es plantegen tancar, ja que no els surt a compte mantenir obert durant aquestes hores.

Els restaurants també es veuen afectats per les mesures. Un d'ells és la pizzeria Dolce Vita. «Nosaltres sí que repartim a domicili, però ens falten tots els ingressos que podríem fer amb tot el menjador obert», va apuntar Lídia Llobet, gestora del local

Les noves restriccions també afecten la clientela, que no podrà fer un cafè o prendre una cervesa a mitja tarda. «Les restriccions ens fan anar una mica bojos i les canvien quan volen. D'aquí a una setmana potser torna a canviar la cosa, deia Isaac Esteban mentre prenia una cervesa. D'altra banda, Carlos García també apuntava que les limitacions dels establiments també afectaran la clientela, i que, per a persones com ell que treballen de nit, la nova limitació horària els fa perdre la seva vida social.

La gerent del Gremi d'Hostaleria del Solsonès, Anna Lozano, també es va mostrar decebuda amb les noves mesures. «El que estan intentant fer és no tancar del tot el sector, però això no acaba de ser ni positiu ni negatiu. A Barcelona potser serveix, però aquí a Solsona, que no ens pot arribar el turisme i que tenim molts bars petits que amb les limitacions d'aforament no en treuen rendiment, que es pugui obrir de 7.30 a 9, que és quan menys es treballa, no soluciona res». Lozano també posa el focus en els hotels, afectats pel confinament comarcal entre setmana: «No tindran reserves i les poques que tinguin els hi anul·laran. Fins ara durant el cap de setmana no deixaven venir la gent i entre setmana no venien perquè treballaven. Ara que tindran festa tampoc no podran venir».

«Esperàvem que l'administració reaccionés, però els ajuts que ens donen no sé si són per riure's de nosaltres. Per mantenir les empreses segur que no», denuncia el president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Restauració, Pere Santos.

L'administració ha dotat els autònoms del sector amb un ajut de 2.000 euros. «Són engrunes», diu Lozano, que a més critica les dificultats que tenen els autònoms per poder fer els tràmits necessaris per demanar-los.