La vacuna contra la covid del manresà Pere-Joan Cardona ja s'assaja a Argentina

La vacuna Ruti, creada per l'investigador manresà Pere-Joan Cardona de l'Hospital Germans Trias i Pujol, ja s'ha administrat a 52 sanitaris de dos hospitals argentins. D'aquesta forma ha començat l'assaig clínic del fàrmac. És el primer de l'Estat que fa un assaig internacional, tal com va avançar aquest diari (vegeu Regió7 del 29 d'octubre).

La vacuna s'administrarà com a mínim a 369 participants de diversos centres sanitaris argentins. L'estudi vol demostrar la seguretat de la vacuna Ruti, així com la seva capacitat per generar una resposta immune innata de memòria per reduir la incidència de la infecció per SARS-CoV-2 o la gravetat del curs clínic en cas d'infecció. Els investigadors asseguren que la vacuna també podria ajudar a reduir la gravetat d'altres infeccions respiratòries.

L'estudi aprovat a l'Argentina consisteix en un assaig exploratori doble-cec, que vol dir que ni el voluntari ni la persona que li administra la vacuna no sabran si és un placebo o el fàrmac Ruti. Només ho sabrà el servei de farmàcia que els proporciona la dosi.

A la meitat dels 369 sanitaris que participaran a l'assaig se'ls injectarà la vacuna, i a l'altra meitat el placebo. L'assaig també serà aleatori, controlat, i centrat en personal sanitari. Tindrà una durada aproximada de nou mesos.

L'investigador principal és el doctor del Servei de Microbiologia de Can Ruti de Badalona, el manresà Pere-Joan Cardona. L'assaig l'impulsa la companyia RUTI Immune, creada per la biotecnològica Archivel Farma.

L'objectiu de l'assaig és incrementar la resposta immune contra el virus a professionals sanitaris, atès que és una de les poblacions més exposades a la malaltia. La Ruti es preveu eficaç contra infeccions víriques com el coronavirus. Per aquest motiu ha rebut l'aprovació de l'Administració Nacional de Medicaments, Aliments i Tecnologia Mèdica (ANMAT) de l'Argentina per realitzar l'assaig clínic. El fàrmac es va oferir a diversos països, i l'Argentina va ser un dels que va respondre més ràpidament.

Pere-Joan Cardona va crear la Ruti fa vint anys per combatre la tuberculosi, però s'ha demostrat que la vacuna té capacitat per activar una resposta àmplia del sistema immune que va més enllà de la seva especificitat contra el bacil de la tuberculosi per la qual va ser creada.

Cardona també va sol·licitar, l'estiu passat, poder fer assajos clínics a l'Estat espanyol. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha de donar el seu vistiplau a la proposta per poder fer, també, proves.