Les negociacions pel Brexit incompleixen la data límit establerta per l'Eurocambra en ple caos per la covid-19

Les negociacions pel Brexit han incomplert una nova data límit: la que havia marcat el Parlament Europeu per poder votar l'acord de relació futura abans d'acabar l'any, i que acabava diumenge. Formalment, el 31 de desembre a la mitjanit s'acaba el període de transició –el temps en què el Regne Unit es regeix encara per les regulacions europees malgrat ser, formalment, un país tercer- i l'Eurocambra exigia prou temps per analitzar i votar el nou marc de relacions en un ple extraordinari. Però davant de la manca d'acord, encara, "el Parlament Europeu no podrà donar el vistiplau a un pacte aquest any", ha avisat el president del comitè d'Afers Exteriors de la cambra, David McAllister, que ha convocat per dilluns una reunió d'urgència.

En tot cas, a Brussel·les i Londres ja es parla de l'opció d'un acord de cara al Nadal, o fins i tot d'una primera aplicació provisional, en els primers dies de 2021, fins que un pacte fos formalment ratificat per totes les parts.

La incertesa pel Brexit arriba, a més, en ple aïllament del Regne Unit per l'aparició d'una nova variant de la covid-19 que ha provocat que diversos estats europeus suspenguin les connexions aèries amb el país. França també ha tancat la seva frontera, i com a conseqüència l'Eurotúnel no està operatiu. A més, s'ha aturat el transport de mercaderies del Regne Unit cap al continent.