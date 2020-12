Marxa lenta de vehicles a diverses ciutats catalanes contra la Llei Celaá

Una marxa lenta de cotxes ha recorregut l'avinguda de Maria Cristina i la del Paral·lel en contra de la Llei Celaá i en defensa del "dret a escollir" l'educació dels fills dels pares i l'escola concertada. La mobilització l'han impulsat des de Més Plurals, plataforma formada recentment per centres, docents i alumnes en contra de la reforma. Cotxes amb globus taronges han marxat lentament al so dels clàxons fins a la plaça de les Drassanes, per acabar tornant al punt de sortida. El president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures (Fapel), Josep Manel Prats, ha explicat a l'ACN que reclamen el dret a escollir lliurement educació i centre i s'oposen a una llei "que no ha comptat amb la comunitat educativa".

Prats ha reclamat una oferta educativa "plural". "Que ens deixin educat els nostres fills com volem", ha manifestat. Sobre la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica d'Educació (LOMLOE), ha confiat que la "pressió popular" faci veure als polítics "que no pot aprovar-se d'aquesta manera" ja que hi veu manca de consens. Segons Prats, el que cal és consensuar una llei que pugui ser estable i que respecti el dret d'elecció de tost els pares.

Una de les mobilitzades, Montse, ha insistit que el dret a escollir escola és "un dret fonamental de qualsevol persona i sobretot dels pares". Ha criticat que el govern espanyol hagi decidit per ells, una opció que ha afirmat "no és acceptable". "Els fills els parim nosaltres, no el govern", ha declarat.

Belen Sáez ha afirmat que la norma "posa molt difícil" aquesta llibertat d'elecció i ha explicat que es manifesta precisament "per defensar el dret dels pares a escollir l'educació dels fills, sigui pública o privada".

Una altra de les manifestats, Dolors Isern, ha afegit que els pares han de poder tenir llibertat per educar els fills "en els valors" que ells considerin. "Perquè ens els estimem", ha apuntat.

Als vehicles s'hi podien llegir missatges com 'En venda l'educació de la meva filla', 'Protegim la concertada' i 'No a la Llei Celaá'.