Alumnes de la UAB anuncien una tancada nocturna per aquest dilluns a l'edifici del Rectorat

Membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han anunciat que passaran aquesta nit a l'edifici del Rectorat. Es tracta d'una mesura que duen a terme per reclamar criteris d'igualtat per a tots els alumnes a l'hora de garantir la seva avaluació acadèmica independentment dels seus recursos, sobretot mentre es mantinguin vigents les mesures adoptades per la pandèmia del coronavirus. Durant aquest dilluns han obstaculitzat els accessos a l'edifici i han mantingut diverses reunions amb l'equip rector que asseguren que no han estat fructíferes. Per aquest motiu, han optat per mantenir l'ocupació també durant la nit, amb l'objectiu de mantenir els contactes durant tot el dimarts i intentar arribar a una entesa.

El col·lectiu ha ocupat l'edifici a les 8.00 h d'aquest dilluns, bloquejant l'accés amb mobiliari del campus, així com a les escales i ascensors. Des de llavors han mantingut diversos contactes amb l'equip del rector, Javier Lafuente, on no s'ha arribat a una entesa entres les parts segons apunten des del SEPC.

"Hi ha hagut reunions durant tot el dia, en algun moment semblava que la resposta del Rectorat era favorable, però al final del dia s'ha tingut una última reunió, i davant la negativa del Rectorat de donar una resposta i aplicar les demandes al gener, s'ha pres la decisió", assenyala la portaveu del SEPC, Cristina Cambó.

En aquest sentit, destaca que aquest dimarts es preveu reprendre les converses amb el rector. "En funció de com vagin prendrem decisions", afegeix.

Les peticions s'emmarquen en el context de pandèmia, que asseguren que les situacions dels alumnes s'han accentuat, generant situacions que diferencien les possibilitats d'accés i seguiment al curs acadèmic de manera correcta.

Entre les mesures que reclamen hi ha la petició per flexibilitzar els terminis d'entrega de treballs, disposar de dret a més d'una convocatòria a proves, que hi hagi un avís d'un mínim de 15 dies per a totes les activitats avaluables. De la mateixa manera, demanen garantir espais segurs a la universitat per a poder estudiar, entre d'altres aspectes.