Aquests són els nous certificats d'autoresponsabilitat per justificar els desplaçaments durant el Nadal

Durant les festes de Nadal, caldrà un certificat d'autoresponsabilitat per sortir de la comarca. Serà obligatori a partir del dia 23 de desembre i fins el 6 de gener, segons ha establert el Govern català dins d'un paquet de noves mesures anticovid que han arrencat aquest dilluns mateix, 21 de desembre, i s'allargaran fins a l'11 de gener. Entre les mesures, s'ha decretat el confinament comarcal de dilluns a diumenge i no només el cap de setmana, com s'havia anunciat inicialment.



El departament d'Interior ha posat a disposició de la ciutadania a partir d'aquest dilluns dos nous certificats d'autoresponsabilitat que s'han de portar a sobre per justificar els desplaçaments fora de la comarca o de Catalunya en els supòsits permesos, entre el 23 de desembre i el 6 de gener, tots dos inclosos. Pel que fa a la mobilitat entre comarques, està permesa per al desplaçament del grup bombolla a una segona residència i també a llocs de residència habitual de familiars o persones properes. També per anar a treballar, atendre persones grans, menors o dependents, renovació de permisos i documentació oficial, i per assistir a manifestacions, entre d'altres. >>Descarrega't aquí el certificat d'autoresponsabilitat per a l'entrada i la sortida de la comarca.



En el cas de les sortides i entrades de Catalunya, a banda de les situacions comentades anteriorment, també és possible desplaçar-se a territoris que siguin lloc de residència habitual de familiars o persones properes i també es permet la mobilitat entre la comarca de l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra a les persones residents en aquests dos territoris, ja que segons estableix la resolució publicada dissabte al DOGC, «es considera que la comarca de l'Alt Urgell presenta especials particularitats, atès que manté amb el Principat d'Andorra excepcionals vincles i relacions, socials, econòmiques i personals que, amb una llarga tradició històrica, condicionen la vida quotidiana de la seva població». >>Descarrega't aquí el certificat d'autoresponsabilitat per a l'entrada i la sortida de Catalunya.





? ACTUALITZACIÓ INFO ?



Publicat al web el certificat autoresponsable de desplaçament d'entrada i sortida de la comarca i el certificat d'entrada i sortida de Catalunya

per la crisi sanitària causada per la COVID-19.https://t.co/jQGFUyi8Ef pic.twitter.com/Br1HDLd82V — Protecció civil (@emergenciescat) December 20, 2020

Així mateix, Interior permet descarregar un altre certificat d'autoresponsabilitat per justificar els desplaçaments en horari nocturn. Recordem que continua vigent el toc de queda entre les 10 de la nit i les 6 del matí, amb excepció per a les nits de Nadal (24 desembre) i Cap d'Any (31 desembre), que s'iniciarà a la 1 de la matinada, i per a la nit de Reis (5 gener), que començarà a les 11 de la nit.Els tres certificats que caldrà mostrar als Mossos d'Esquadra i a la Policia Local per justificar els desplaçaments durant les festes de Nadal i fins al 6 de gener i així evitares poden elaborar també de forma digitali dur-los al mòbil.