El CIS manté el lideratge d'ERC de cara al 14-F amb el PSC en segona posició i JxCat retallant distància

El baròmetre del CIS de desembre assenyala ERC com a virtual guanyador de les eleccions del 14-F amb un 16,7% dels enquestats que apunten que votaran als republicans. Són gairebé 4 punts menys que al novembre, quan ERC obtenia el 20,5% de les respostes. El PSC també perd nou dècimes, però es manté en segona posició amb el 14,3% de les respostes. Per contra, JxCat guanyaria 1,8 punts i és l'opció assenyalada pel 9,9% dels ciutadans. En Comú Podem baixa 1,1 punts i es queda amb el 7,6%. Cs perd 1,5 punts i obté el 6,8% de les respostes, i la CUP guanya set dècimes per posar-se al 4,5%.

El PP guanya 1,4 punts i assoleix el 3,5%. Vox creix dues dècimes per arribar a l'1,5%, i el PDeCAT guanya 1,2 punts per situar-se també en l'1,5%. Un 8,2% diu que no votarà i un 17,3% no ha decidit el vot.