Es descarta que hi hagi més víctimes mortals sota la runa de la nau incendiada a Badalona

Els treballs d'enderroc de la nau incendiada el 9 de desembre a Badalona es donen per acabats i es descarta que hi hagi més víctimes mortals sota la runa. L'edifici es va incendiar mentre a l'interior hi havia persones que utilitzaven l'espai com a infrahabitatge, quatre de les quals no van poder escapar de les flames i hi van perdre la vida. Els treballs d'enderroc han estat supervisats per Bombers i Mossos d'Esquadra, donat que hi havia la possibilitat que amb els treballs per retirar alguns dels sostres i parets caiguts es poguessin trobar més persones entre la runa. Aquesta situació ja va passar amb els primers dies dels treballs, on es va localitzar la quarta i darrera víctima mortal atrapada entre les restes de l'edifici.

D'altra banda, els Serveis Socials de l'Ajuntament de Badalona han atès des que la nau es va incendiar un total de 153 persones. Aquest suport es va prestar inicialment a l'associació de veïns de Joaquim Ruyra, i posteriorment a les instal·lacions de l'Oficina Municipal de Districte 5. A partir de dimarts rebran el seguiment tècnic dels serveis socials situats a l'edifici municipal El Viver.

La gran majoria de les persones ateses, concretament 96, han acceptat l'ajut d'emergència que els ha ofert l'Ajuntament.