DIRECTE | Segueix el sorteig de la Loteria de Nadal 2020, minut a minut

El Teatro Real de Madrid acull aquest dimarts, 22 de desembre, el sorteig de la Loteria de Nadal 2020, un esdeveniment que pots seguir en directe a Regió7. L'any passat, la Grossa 2019, el 26.590, va treure el cap a Súria i hi va deixar 8 milions d'euros.



<strong>el sorteo de la Loter&amp;iacute;a de Navidad 2020</strong>&nbsp;se celebra este a&amp;ntilde;o en el Teatro Real de Madrid con importantes&nbsp;<strong>medidas anticovid</strong>.<p><strong>Estos son los premios de la Loter&amp;iacute;a de Navidad:</strong></p><p>1&amp;ordm; premio o el 'Gordo': 4.000.000 euros<br />2&amp;ordm; premio: 1.250.000 euros<br />3&amp;ordm; premio: 500.000 euros<br />4&amp;ordm; premio: dos premios de 200.000 euros<br />5&amp;ordm; premio: ocho premios de 60.000 euros<br />Pedrea: 1.794 premios de 1.000 euros<br />N&amp;uacute;meros anterior y posterior al 1&amp;ordm; premio: dos premios de 20.000 euros<br />N&amp;uacute;meros anterior y posterior al 2&amp;ordm; premio: dos premios de 12.500 euros<br />N&amp;uacute;meros anterior y posterior al 3&amp;ordm; premio: dos premios de 9.600 euros<br />Centenas del 1&amp;ordm;, 2&amp;ordm; y 3&amp;ordm; premio: 297 premios de 1.000 euros<br />Centenas del 4&amp;ordm; premio: 198 premios de 1.000 euros<br />Con las dos &amp;uacute;ltimas cifras del 1&amp;ordm;, 2&amp;ordm; y 3&amp;ordm; premios: 297 premios de 1.000 euros<br />Reintegro: 9.999 premios de 200 euros</p>





El d'enguany es presenta com un sorteig atípic. La covid-19 ha obligat que l'acte s'hagi de fer sense públic. És la primera vegada a la història que passa i, segons la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), aquesta decisió s'ha pres «atenent en tot moment les recomanacions de seguretat sanitària».





A quina hora comença el sorteig?

Dos cinquens molt matiners

Quants diners reparteix la Loteria de Nadal?

Nens de San Ildefenso, cantant durant el sorteig de la Loteria de Nadal

Algunes curiositats del sorteig

La Loteria de Nadal celebra el seu sorteig extraordinari tradicionalment el dia. En aquesta ocasió, cau en dimarts i, com en edicions anteriors, ha començat pocs minuts després de les(horari peninsular).El sorteig ha arrencat amb dos cinquens premis molt matiners, de 60.000 euros cadascun, que s'han cantat els primers cinc minuts del sorteig: el primer ha estat el(a Girona, Valls, Caldes d'Estrac i Reus, entre d'altres) i el segon el(a Catalunya, ha tocat a la Llagosta i Vielha).Eld'aquest any 2020 repartirà, 28 milions més que l'edició anterior.El primer premi,, serà deel segon se n'endurà 125.000 i el tercer repartirà 50.000 euros per dècim.Els bombos de la Loteria de Nadal van arribar al Teatro Real. Al gran hi haurà lesdels números que participen en el sorteig. Una curiositat:Alde 450 quilos, hi ha les boles corresponents als premis. Un total de 1.807. Són boles de fusta de boix amb els números gravats amb làser i totes pesen tres grams i tenen la mateixa mida.