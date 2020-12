Estudiants de la UAB ocupen el Rectorat per reclamar criteris d'igualtat en les avaluacions per la pandèmia

Membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SPEC) ocupen aquest matí l'edifici del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, al campus de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès. L'acció es duu a terme per reclamar criteris d'igualtat per a tots els alumnes a l'hora de garantir la seva avaluació acadèmica independentment dels seus recursos, sobretot mentre es mantinguin vigents les mesures adoptades per la pandèmia del coronavirus. Els alumnes han bloquejat l'accés principal, així com les escales que vertebren les diferents plantes de l'edifici. Esperen poder arribar a una entesa amb l'equip del rector, i adverteixen que de no ser així romandran a l'edifici de manera indefinida.

El col·lectiu, format per una vintena de persones, ha accedit a les 8.00 h a l'edifici, on ha bloquejat l'accés a les entrades amb mobiliari del campus, així com a les escales i ascensors, en grups de sis i mantenint distàncies, segons destaquen els mateixos ocupants. La finalitat és fer sentir la seva veu i traslladar a l'equip rector les seves demandes per garantir l'accés dels estudiants a l'activitat acadèmica en una època marcada per les limitacions que estableixen les mesures sanitàries.

"Amb el moment excepcional de pandèmia entenem que les situacions dels alumnes s'han accentuat, i és imprescindible que es compleixi amb les demandes perquè ningú quedi enrere", assenyala Cristina Cambó, portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.

Entre les mesures que reclamen hi ha la petició per flexibilitzar els terminis d'entrega de treballs, disposar de dret a més d'una convocatòria a proves, que hi hagi un avís d'un mínim de 15 dies per a totes les activitats avaluables. De la mateixa manera, demanen garantir espais segurs a la universitat per a poder estudiar, entre altres aspectes.

"Els alumnes es veuen abandonats", admet el rector de la UAB, Javier Lafuente, que comprèn la situació amb què es troben els estudiants. "Hem treballat molt intentant millorar serveis, però hem de ser realistes, la universitat presencial no existeix", admet.

En aquest sentit, entén que l'alumnat s'està esforçant "moltíssim", i apunta que la situació adoptada a la UAB respon als criteris que marca el departament de Salut. "Estem fent tot en la mesura de què és possible", afegeix, i demana que si en alguna facultat no es compleixen alguns dels criteris que s'han establert, els alumnes ho han de comunicar al Rectorat.

Amb tot, considera que de cara al primer trimestre i a l'avaluació prevista al gener no hi ha marge per a fer millores, si bé ja a principis de curs es van establir criteris per garantir que tothom pogués tenir les mateixes oportunitats d'avaluació al marge de la seva situació personal. Els alumnes, per la seva banda, asseguren que pensen mantenir la protesta a l'edifici si no hi ha una mínima entesa, a la qual el rector es mostra obert a arribar a través de converses com la que aquest mateix matí han mantingut amb els estudiants.