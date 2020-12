El govern aprovarà un decret per ajornar 3 mesos els desnonaments d'okupes de pisos de grans tenidors

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luís Ábalos, ha anunciat aquest dilluns que el nou decret contra els desnonaments s'aprovarà aquest dimarts al Consell de Ministres inclou pròrrogues de tres mesos per als desnonaments de persones que han ocupat habitatges de grans tenidors. El decret també inclourà que en els casos que això pugui suposar "una pèrdua en el benefici del gran tenidor, l'Estat establirà una compensació. D'aquesta manera, el decret inclourà "un càlcul" i "una compensació" per part de l'administració, perquè "els grans propietaris tinguin la certesa que s'alliberarà la propietat".

Ábalos pretén tancar d'aquesta manera la pugna que manté amb la vicepresidència d'Afer Socials de Pablo Iglesias pel contingut del decret que s'havia d'haver aprovat ja fa setmanes.

El ministre ha destacat la necessitat que hi hagi "seguretat jurídica", i ha apuntat que el decret amplia la moratòria del desnonament dels col·lectius vulnerables que ja constaven al decret que expira el 31 de gener.

El nou decret recollirà les situacions de persones que es troben en pisos de grans tenidors i que no tenen contracte de lloguer. "Hem plantejat que puguin tenir una pròrroga de l'entorn de tres mesos que siguin aprofitats per acreditar la vulnerabilitat d'aquestes persones perquè puguin ser objecte d'atenció per part de les administracions públiques".

Un cop obtinguda aquesta acreditació de vulnerabilitat, segons Ábalos, caldrà "treballar per part de les comunitats autònomes, que són les competents en la matèria" per "procurar una alternativa residencial". En tot cas, ha admès, si no s'aconsegueix aquesta acreditació "el desnonament segueix el seu curs".

El ministre ha afirmat que el decret que s'aprovarà aquest dimarts també inclou mesures per impedir el tall de subministraments a les llars de famílies vulnerables.