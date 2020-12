Illa diu que la vacuna serà efectiva contra la soca del Regne Unit

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a RAC1 que la informació de què disposa apunta que les vacunes que es començaran a administrar aquest diumenge són efectives contra la nova soca del coronavirus detectada al Regne Unit. Segons Illa, encara no se n'ha detectat cap cas a l'Estat i "no està acreditat" que sigui més contagiosa. Malgrat que altres estats com Alemanya han tancat les connexions aèries amb el Regne Unit, Illa no ha apuntat a una decisió unilateral de l'Estat i ha reclamat una resposta conjunta per part de la Unió Europea. El ministre ha afirmat que a hores d'ara "no contempla" mesures de confinament dur per Nadal perquè "no creiem que faci falta".

Amb tot, el ministre de Sanitat ha admès que està "preocupat" a les portes de Nadal davant el "canvi de tendència" de les dades de la pandèmia. Segons Illa "podem estar a l'inici de la tercera onada" i és segur que hi ha un gir en les dades que hi porta amb tota seguretat "si no anem amb molt de compte".

Per aquest motiu ha demanat "complir estrictament les mesures que declaren les autoritats sanitàries", perquè malgrat que les administracions proven d'adoptar mesures "el més quirúrgiques possible" l'important és que es compleixin "de forma efectiva".



Només la "família estricta"



"Fa diverses setmanes que fem una crida a passar el Nadal a casa amb la família i amb totes les mesures de precaució". Ha afirmat que aquesta "família" ha de ser la "família estricta, la més propera" i si no "hi pot haver un increment de casos importants".



"Disgustat" pel concert de Raphael

Illa ha expressat el seu "suport" a les mesures adoptades per totes les comunitats autònomes i "també" les de la Generalitat de Catalunya. "Si es compleix el que han decretat anirem bé". En tot cas s'ha mostrat "disgustat" pel concert de Raphael a Madrid que va reunir milers de persones al Wizink Center".



L'Estat fa "el que ha de fer" davant la soca del Regne Unit



Pel que fa a la soca detectada al Regne Unit, Illa ha apuntat que l'Estat ha de fer "el que està fent". Ha explicat que aquest diumenge va rebre una trucada del ministre de sanitat alemany i va parlar amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i amb el doctor Fernando Simón.

A més, segons el ministre, encara no es pot afirmar que aquesta soca sigui més infecciosa. "Hi ha una soca però no està acreditat científicament que augmenti la contagiositat", ha afirmat el ministre. De moment, ha dit, a l'Estat no se n'ha detectat cap cas malgrat que les autoritats sanitàries sí que han seqüenciat entre 4.000 i 5.000 soques diferents.



No aposta per un tancament aeri unilateral



Malgrat que alguns països han adoptat aquesta decisió, Illa no ha apostat per un tancament aeri unilateral. "De moment hem fet el que hem de fer, el president va demanar una resposta coordinada de la UE i nosaltres des del 23 de novembre exigim a ciutadans que formen part de països de risc un PCR. Hem reforçat els mecanismes", ha dit.

En tot cas, ha afegit, "veurem que decidim aquest matí.



La vacuna "és el principi del final"



La vacunació dels primers grups de risc s'iniciarà aquest diumenge, i entre diumenge i dimarts a tot Europa. "És el principi del final", ha afirmat Illa, malgrat que ha advertit que caldrà seguir mantenint mesures.

La vacunació començarà amb els avis de les residències i el personal sanitari que està en contacte amb la covid. En segona fase grans dependents que no estan institucionalitzats i viuen a casa seva.

"Són dos milions de persones. Estaran tots vacunats al gener febrer. Amb això parem el cop", ha afirmat. Aquesta primera fase, segons el ministre, "garanteix que la pressió als hospitals baixarà i que aquestes persones estaran immunitzades, però queden persones grans, persones en activitats essencials".



70% de població vacunada a l'estiu



"De moment està funcionant com estava previst, calculem que al maig o juny podem tenir 15 o 20 milions de persones immunitzades, semblant a Europa, i a l'estiu percentatges del 70% de la població, i per tant molt més a prop de la normalitat", ha dit. En tot cas, segons el ministre, "caldrà veure si no fa falta una dosi addicional el 2022, que no ho sabem".



Carnet de vacunació



Illa ha apuntat que l'estat disposarà de les dades sobre les persones que han estat vacunades i les que no ho han estat perquè no han volgut, però ha afirmat que encara no s'ha decidit si existirà un carnet de vacunació, perquè "té pros i contres". "No hi ha decisió presa i vull ser prudent al respecte", ha tancat.