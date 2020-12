JxCat i ERC lamenten la falta d'unitat independentista a l'última legislatura

JxCat i ERC lamenten la manca d'unitat independentista que ha marcat aquesta XII legislatura. I, juntament amb la CUP, coincideixen a destacar que han estat tres anys de «repressió». Per als cupaires, però, ha estat una «travessia del desert» després de l'1-O per la «claudicació» del Govern. PSC, comuns i PPC coincideixen a qualificar-la de «perduda». Mentre que, per a Cs, la legislatura «ha estat convulsa i sense gestió». El president del Parlament, Roger Torrent, es refereix als últims anys com la legislatura «de la repressió i de la recuperació de les institucions» després del 155.

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, creu que el «buit més important» que deixa aquesta legislatura és la manca d'unitat entre els independentistes i també la manca d'unitat «antirepressiva» que, segons va afirmar, va més enllà de l'independentisme. «No haver-ho aconseguit és una llacuna que, per a nosaltres, és important en aquesta legislatura», ha conclòs. Malgrat que no ha estat fàcil i que la relació no és la que havia estat en altres moments amb els grups parlamentaris, Sabrià ha assegurat que la voluntat de diàleg per part d'ERC «sempre hi és».

De fet, segons va admetre Sabrià, es tracta de la legislatura «més difícil» de les tres que ha viscut des del Parlament. Va recordar que va començar amb la part «dura però positiva» de recuperar les institucions després del 155 i va afegir que la legislatura acaba amb una etapa «complexa» com és la gestió de la covid-19. També ha estat, per al president d'ERC al Parlament, una legislatura molt condicionada per la «repressió».

Sabrià va concloure que la XII legislatura té «molts clarobscurs» però considera que «a vegades les difícils són les importants» per poder tornar a èpoques amb objectius més clars. Pel que fa a les qüestions que han quedat pendents, destaca la renovació de la CCMA, totes les lleis audiovisuals i la llei electoral.

El president de JxCat al Parlament, Albert Batet, coincideix amb ERC que en aquesta legislatura s'ha posat de manifest que «quan no hi ha unitat, no s'avança». «Si compartim un objectiu que és la independència, hauríem d'actuar com a aliats, hauríem de tenir una estratègia compartida, i això no hi ha sigut aquesta legislatura», va lamentar tot i advertir que no es pot demanar que JxCat i ERC estiguin junts «gestionant les renúncies i no gestionant les ambicions».

Per a Batet, la XII legislatura ha estat «repressiva» i no s'ha respectat l'autonomia del Parlament. Segons va apuntar el president de JxCat a la cambra, la prova és que ha començat i ha acabat igual. I ha recordat que no es va permetre la investidura a distància de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i que s'ha acabat la legislatura amb el president Quim Torra inhabilitat. Una inhabilitació que ha qualificat «d'irresponsable» enmig d'una pandèmia i va remarcar que la gestió de la pandèmia amb Torra de president ha estat diferent de la gestió de la segona onada.