Què diuen els titulars en paper d'aquest dilluns?

"La venda de la loteria de Nadal tocada per la covid s'accelera a última hora" és el titular principal de la portada de Regió7 d'avui, 21 de desembre. La fotografia de portada és per als 25 anys del Galliner, celebrats ahir al Kursaal de Manresa amb un viatge en el temps. El diari també destaca que el risc de rebrot segueix desbocat a Puigcerdà, el municipi amb l'índex més alt; la consellera de Salut diu que si el 27 hi ha la vacuna, es començarà a posar aquell dia; preocupa la variant del coronavirus del Regne Unit; Ampans tanca la impremta, el que va ser el seu primer projecte empresarial; en esports, el Baxi haurà d'encadenar un 'triplet' per aspirar a entrar a la Copa i un intens Manresa supera el Valls amb solvència i es consolida a la part alta.

Titulars diversos als diaris d'aquest dilluns: