El Regne Unit alerta que la nova variant de coronavirus està «fora de control»

Un equip d'experts viatjarà el gener al presumpte epicentre del coronavirus per investigar el seu origen. Des que els hospitals de Wuhan van rebre un grapat de pacients amb una rara pneumònia ha passat gairebé un any i ha mort més d'un milió i mig de persones al món. Es creu, amb escàs marge d'error, que el virus circulava molt abans que fos detectat i que va saltar de la ratapinyada a l'home a través d'un animal intermedi. La resta d'incògnites persisteixen: Quin va ser aquest animal? I el pacient zero? Quin paper va exercir el mercat de Wuhan?

D'aquesta missió de l'OMS, integrada per una desena de científics xinesos i una altra de la resta del planeta, s'espera que es liquidi el misteri i que ajudi a evitar noves epidèmies. La primera fase portarà l'equip fins al mercat de proveïments de Wuhan, on els científics xinesos demanaran dades que seran analitzades pels seus col·legues internacionals, i després a altres províncies i països veïns. A aquest mercat li sobren indicis incriminatoris: era un zoològic gastronòmic d'higiene millorable amb més d'un miler de treballadors i un centenar de parades. Però trobar noves evidències no serà fàcil un any després del seu tancament. Les autoritats, comprensiblement terroritzades després dels primers casos, van ordenar l'urgent sacrifici de la fauna i una desinfecció a fons. Cap de les mostres preses dels animals congelats va donar positiu, però sí 69 de les 842 mostres ambientals.

El gruix de la investigació consistirà en la recopilació i anàlisi de les mostres biològiques, especialment sang, que van ser emmagatzemades rutinàriament per hospitals abans i després del desembre.

El ministre de Sanitat britànic, Matt Hancock, va reconèixer ahir que la nova soca de coronavirus detectada a Anglaterra està «fora de control» i per això el Govern ha hagut d'actuar «ràpidament i amb decisió», amb referència al confinament imposat a Londres i al sud-est del país. Segons les dades obtingudes fins ara, la nova soca no és més greu, però es propaga més ràpidament.

«És una malaltia mortal i hem de controlar-la, i axiò és més difícil amb aquesta nova variant», va afirmar Hancock en una entrevista a la cadena britànica Sky News. «Tothom, en particular els que viuen en regions designades Nivell 4, s'han de comportar com si tinguessin el virus. Aquesta és l'única manera de poder recuperar el control», va afegir. En aquest sentit, Hancock va recordar que els casos s'han «disparat» en els últims dies. El país s'enfronta a «un moment molt difícil de controlar fins que arribi el desembarcament de la vacuna», va advertir.

Hancock va especificar que fins a les vuit del vespre de dissabte havien estat vacunades 350.000 persones. «Tirarem endavant però ens esperen mesos difícils», va avisar. A més, va qualificar d'«absolutament irresponsable» l'èxode protagonitzat a la vigília per milers de persones que van decidir abandonar Londres i el sud-est d'Anglaterra poc després de saber la declaració de confinament per a ambdues zones pel repunt dels casos de coronavirus per una nova soca de contagi accelerat.

«Els responsables mèdics van deixar absolutament clar que la gent hauria de desfer les maletes», va assenyalar Hancock en referència amb la petició formulada per les autoritats perquè la població es quedi a casa en lloc d'escapar-se de les ciutats afectades, Londres en particular. Londres i el sud-est de país es troben en l'anomenat Nivell 4, un que tanca efectivament les zones afectades, obliga els residents a quedar-se a casa seva, excepte limitades excepcions, tanca les instal·lacions d'oci i serveis no essencials, i imposa el treball des de casa excepte per circumstàncies inapel·lables, segons el primer ministre, Boris Johnson.

Encara que en principi la durada inicial estipulada és de dues setmanes, aquestes restriccions es revisaran el 30 de desembre, dia en què el Govern es pronunciarà sobre una possible extensió per salvar, en la mesura del possible, l'última setmana nadalenca.

Així mateix, pel que fa a la resta del país, el primer ministre ha reduït significativament els cinc dies nadalencs en què tenia previst flexibilitzar les restriccions fins ara vigents, i ara es limitarà a només 24 hores.

L'oposició ha recordat que en un primer moment, Johnson va anunciar una relaxació de les restriccions coincidint amb Nadal, però que ha hagut de fer marxa enrere davant el repunt de casos. «Una vegada i una altra som testimonis del mateix patró: un primer ministre que rebutja les proves, que ridiculitza i es burla de les preocupacions, que titubeja i retarda la decisió i que, finalment, canvia d'idea a l'últim minut», va afirmar la portaveu d'Exteriors del Partit Laborista, Lisa Nandy. «Això no pot seguir així», va assenyalar.

La propagació d'una nova soca de coronavirus al Regne Unit ha motivat que Bèlgica, Itàlia, França, Àustria, Alemanya i els Països Baixos, a l'hora de tancar aquesta edició, ja haguessin decidit tancar els seus aeroports als vols procedents del país britànic.

La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, va reclamar ahir al Govern espanyol que suspengui les connexions amb el Regne Unit com ja han fet altres països europeus arran de l'aparició d'una nova variant del coronavirus que es contagia molt més ràpidament.

«El Govern espanyol ha d'actuar de seguida per protegir els ciutadans enmig de la incertesa que hi ha», va dir Alba Vergés en una piulada al seu compte de Twitter. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, ha demanat a la Unió Europea una resposta «coordinada» dels estats davant de la situació britànica.