Fiscalia ultima l'informe contra l'indult dels presos de l'1-O

Els quatre fiscals que van representar al ministeri públic en el judici del «procés» ultimen el seu informe sobre l'indult dels líders independentistes condemnats i, com era previsible, serà contrari a la concessió de la mesura de gràcia, segons van informar fonts de la fiscalia. La seva intenció és poder presentar-ho davant el Tribunal Suprem abans d'aquest dijous, dia que en se celebra la Nit de Nadal i es dóna el tret de sortida a les festes de nadalenques.

A partir d'aquest moment, l'alt tribunal començarà a preparar el seu, tasca per la que no compta amb cap termini. Tots dos informes són obligatoris perquè el Govern es pronunciï sobre la mesura de gràcia, però cap d'ells és vinculant. Malgrat la repercussió mediàtica que té l'informe fiscal, no inclourà sorpreses, perquè no és habitual que el ministeri públic, que ha de seguir criteris d'equitat, reinserció i reparació total del mal, informi a favor d'un indult davant delictes tan greus com els de la sedició, juntament a la malversació de cabals públics, que en el cas del líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, li van suposar una condemna de 13 anys de presó, de la qual no ha complert encara ni una quarta part de la pena. Aquests motius, sumats al fet que en cap moment han donat cap mostra d'haver assumit el càstig imposat pel tribunal per la seva conducta, seran esgrimits per a oposar-se a la concessió de l'indult.

Era el que s'esperava, sobretot tenint en compte que els quatre fiscals que van actuar durant el judici, Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza i Consuelo Madrigal, eren partidaris d'una pena encara superior a la que va acabar recaient sobre els líders independentistes, ja que fins a l'últim moment van defensar que havien comès delicte de rebel·lió.

L'informe fiscal, que va ser sol·licitat formalment pel Suprem el passat dia 9, és el primer pas perquè els sis magistrats que van jutjar el «procés» (el setè, Luciano Varela, es va jubilar després de dictar la sentència) comencin a deliberar per a preparar el seu propi, que també serà contrari a l'indult.

Els tribunals són molt poc inclinats a informar a favor d'indults, entre altres raons, perquè no deixen de ser una manera de convertir en paper mullat les seves resolucions.

Per això, només solen donar el seu beneplàcit en casos excepcionals, com alguns delictes de tràfic de droga comesos en la joventut i en els quals el condemnat ha refet la seva vida i el compliment de la presó imposada llavors només contribuiria a arruïnar l'aconseguit, quant a la reinserció del reu.