El govern espanyol distribueix 2,5 milions de mascaretes a entitats socials de Catalunya

La Delegació del Govern espanyol a Catalunya ha distribuït 2.496.000 mascaretes per coordinar el seu repartiment entre els ajuntaments catalans i les entitats socials de la Creu Roja, Càritas, CERMI i la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social (EAPN), segons informa en un comunicat. En concret es distribuiran 1.876.000 mascaretes a Barcelona, 244.000 a Girona, 210.000 a Tarragona i 166.000 a Lleida. Amb aquest nou repartiment, des del març el govern espanyol haurà distribuït 8,5 milions de mascaretes entre els ajuntaments catalans i les entitats. En el conjunt del territori estatal es repartiran 17 milions de mascaretes, 7,2 per ajuntaments i 9,8 per les entitats. Des del març n'ha distribuït 55,5 milions a Espanya.