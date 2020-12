Les peticions de proves de coronavirus abans de festes desborden els laboratoris

Els laboratoris d'anàlisis clíniques de Manresa tenen aquests dies més feina que mai. A les consultes tradicionals s'hi han afegit les demandes d'anàlisis de coronavirus de gent que preveu mantenir una reunió familiar i es vol assegurar que és negatiu per evitar riscos, i també aquells que tenen previst viatjar a fora per festes, a punts on s'exigeix una PCR negativa per poder entrar. Les Balers mateix per exemple. Hi ha laboratoris que ja no donen hores perquè tenen l'agenda plena. És el cas de la farmàcia Nogueras.

«No podem donar més hores perquè materialment no podem atendre ningú més», assegura el titular de la farmàcia, Antoni Nogueras. Ahir tenien ple. I avui i dema també. El farmacèutic i biòleg comenta que molta gent té interès per fer-se la prova abans de les reunions familiars de Nadal. Hi ha qui, amb aquesta previsió o bé la de viatjar, ja va reservar hora per fer-se l'anàlisi per aquestes dates fa 3 setmanes.

Qui es fa la prova acostumen a ser parelles i també famílies. En aquest últim cas no tan sols els dies previs a les festes. També quan un dels fills ha estat confinat perquè hi ha hagut un cas positiu a l'escola. Llavors acudeixen al laboratori per fer-se la prova tots plegats. «Hi ha molta por, aquest és el problema», sentencia Nogueras. El gruix de clients ara, però, són els que volen tenir un sopar o un dinar familiar «amb tranquil·litat».

Hi ha qui demana fer-se una PCR, bàsicament els qui han de viatjar, i hi ha qui es vol fer el test d'antígens, que en 15 minuts permet saber el resultat. Però el test té una pega: cal que hi hagi una càrrega viral important perquè es detecti la covid. Només ho fa els primers dies de presència del virus. Més enllà de 5 o 6 dies baixa la fiabilitat. Una PCR, en canvi, pot detectar la infecció fins a 15 dies després. Però també té la pega que «és tan sensible que el virus pot estar ja inactiu però hi ha restes i pot donar positiu fins dos mesos després», assegura Nogueras.

Llavors hi ha la prova serològica que es pren a partir d'una petita mostra de sang. En aquest cas permet saber si una persona ha tingut la covid. «Saps si l'has passat o el procés en el qual es troba la malaltia, si el risc de contagi és alt o si s'han generat anticossos i ja no encomanes», comenten a MB Prevent, un altre dels laboratoris de Manresa que fa proves d'aquest tipus. Cal demanar hora, i els darrers dies han notat un increment de la feina «però no demanem el motiu» pel qual una persona es vol fer la prova.

Laboratoris Badal va ser dels primers que va fer proves covid a Manresa de forma privada l'abril passat. El dia 24 el tenen ple, mentre que la resta de dies no cal sol·licitar cita prèvia tot i que és aconsellable. Les mostres es prenen al matí. «A més a més del volum d'analítiques generals que hi ha cada final d'any perquè la gent vol fer-se una revisió, tenim més feina amb les proves de la covid. Bàsicament és per gent que ha de viatjar», explica Noemí González.

No cal cap requisit per fer-se la prova, tot i que és aconsellable la recepte d'un metge perquè «pot interpretar millor els resultats». Els positius es comuniquen de seguida via telefònica en el cas de la farmàcia Nogueras, i els resultats se saben el mateix dia tret de la PCR. Tots es comuniquen, també, a Salut. A Manresa, fer-se la prova en un laboratori pot anar dels 120 euros, en el cas de la PCR, als 30 o 35 en el cas del test d'antígens o el la prova serològica.