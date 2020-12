Què diuen els titulars en paper d'aquest dimarts?

Regió7 dedica avui, dimarts 22 de desembre, el seu titular principal als efectes de la covid en la preparació de les festes de Nadal: "La demanda de tests per viatjar o reunir-se omple els laboratoris manresans". La fotografia és per a bars i restaurants, que pateixen les restriccions de la Generalitat per frenar la pandèmia amb uns nous horaris molt limitats. El diari també destaca que el brot de l'institut impulsa les xifres de risc de contagi a Puigcerdà; els Comuns donarien altres usos als diners de fer subterranis els FGC a Manresa; Puig-reig decideix suspendre del tot la festa de la Corrida; l'economia del Bages va fer passes endavant en el període del 2014 al 2018; Manresa amplia fins a quatre mil les places per poder veure els Reis al Casino; els Reis es dividiran a Sant Joan per poder passar per tots els carrers del poble.

Titulars diversos als diaris d'aquest dimarts: