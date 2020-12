La Grossa cau a Reus i reparteix premis menors a Montbui i a Esparreguera

La rifa de Nadal 2020 rega Catalunya amb una pluja de milions i la grossa ha tornat a caure a Reus per segon any consecutiu. En aquesta ocasió, les 60 sèries venudes del 72897 a l'administració ´La Pastoreta' han deixat 240 milions d'euros a la capital del Baix Camp. En l'àmbit de les comarques de Regió7 hi ha hagut una pessigada a Santa Margarida de Montbui, on s'ha venut a guixeta una sèrie, 10 dècims, del número 52472, i dos dècims d'un cinquè premi (48831) venuts a través de màquina expenedora en dos establiments d'Esparreguera. A la resta del territori de la Catalunya central els queda l'esperança de mirar a les llistes si han rebut gratificació en alguns dels premis menors.

Aquest tercer premi de la rifa –el 52472- que ha deixat uns milers d'euros a Santa Margarida de Montbui, ha deixat premi a les 15 sèries venudes a Ripoll (7,5 milions d'euros). Igualment s'han repartit quatre sèries més del tercer premi –amb 50.000 euros cada dècim- a Sant Boi de Llobregat, Terrassa i Anglès (Selva).

A Reus, la gran majoria dels dècims ha anat als treballadors d'Indústries Teixidó, a Riudecols. Un dècim de la grossa també s'ha venut al barri de Bonavista de Tarragona.

El segon premi, el 06095, ha agraciat Catalunya amb 10 sèries a Palau-solità i Plegamans (12,5 milions d'euros) i 2 sèries a Badalona (l'administració en tenia 15 i n'ha retornat 13). També s'ha venut sèries d'aquest 06095 a Vallirana, Barcelona i Lleida.

Després dels 320 milions d'euros que l'any passat va repartir el Centre Aragonès ´El Cachirulo' de Reus –comprats en una administració de Salou-, la grossa de Nadal ha caigut per segon any consecutiu a la capital del Baix Camp. En aquesta ocasió 240 milions d'euros gràcies a les 60 sèries a l'administració ´La Pastoreta'. El premi s'ha cantat just després de migdia –a les 12.02 hores- i està dotat amb 400.000 euros cada dècim, 4 milions la sèrie. A banda de Reus, la grossa 2020 també s'ha venut a Punta Umbría (Huelva) -60 sèries- i a Granada (45 sèries). Igualment s'han repartit sèries individuals a Bilbao, O Grove (Pontevedra), Madrid i Boñar (Lleó).

El segon premi de la rifa de Nadal –el 06095- ha sortit una hora més tard, a les 13.09 hores, i ha venut 10 sèries a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) amb un total de 12,5 milions. L'administració situada al Centre Comercial Màgic de Badalona ha venut finalment només 2 sèries del segon premi. Originalment en tenia 15 de sèries del 06095, però en va acabar retornant 13 per falta de vendes. Aquest segon premi també ha venut sèries en solitari a Vallirana, Barcelona i Lleida.

Amb l'acumulat de la grossa, el segon i el tercer premi, Catalunya ha aconseguit més de 265 milions d'euros, recuperant gran part dels 340,3 milions gastats.